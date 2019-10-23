О работе молодогвардейцев Якутии подробно узнали студенты ЯГСХА

Со студентами Якутской государственной сельскохозяйственной академии встретился руководитель аппарата Михаил ПОПОВ с активистами. Молодежь познакомилась с деятельностью «Молодой Гвардии Единой России».

Молодогвардейцы рассказали свой путь и впечатления от работы в «Молодой Гвардии». Рассказали о действующих проектах, не забыли и о мероприятиях, которые направлены на развитие наших активистов. От приглашенных парней и девушек поступило немало вопросов. Молодогвардейцы подробно ответили на каждый.

После серьезной беседы настало время отдыха: все немного поиграли и развеялись после учебного дня. Активисты «МГЕР» расстались со студентами на позитиве, все остались довольны.

Мы зовём и ждём каждого в нашу дружную СЕМЬЮ! Построй вместе с нами будущее Республики и Страны!