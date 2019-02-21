О работе касс Энергосбыта в праздничные дни

Энергосбыт Якутскэнерго поздравляет якутян с наступающим Днем защитника Отечества и желает всем благополучия, здоровья, успехов, счастья! В праздничные дни пункты приема платежей Энергосбыта работают по следующему графику. 23 февраля (суббота) – выходной для всех пунктов приема платежей Энергосбыта. 24 февраля (воскресенье) – кассы функционируют по режиму воскресного дня: ул. Ф. Попова, 21, Центр обслуживания потребителей Якутскэнерго – с 10.00 до 17.00, без перерыва

ул. Курнатовского, 1/2А – с 11.00 до 16.00, без перерыва

ул. Рыдзинского, 24 (рынок «Манньыаттаах») – с 10.00 до 17.00, без перерыва

ул. Можайского, 27А (рынок «Белое озеро») – с 10.00 до 15.00, без перерыва

ул. Курашова, 8 (ТЦ «Кэскил») – с 10.00 до 16.00, без перерыва. С 25 февраля все пункты приема платежей работают по установленному режиму. Оплатить услуги, оказываемые Якутскэнерго, можно также через сайт энергокомпании: http://yakutskenergo.ru. Произвести онлайн-платеж можно: — через «личный кабинет» (вкладка «Частным лицам» / «Личный кабинет») — без регистрации (вкладка «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Банковской картой») Также прием платежей за услуги Якутскэнерго без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.). Телефоны контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8 (4112) 498-498. Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».

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