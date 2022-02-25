О проверке правоохранительными органами в Минздраве Якутии

Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) сообщает, что правоохранительными органами проводится проверка в Министерстве здравоохранения Якутии в связи с публикациями в СМИ об исполнении государственного контракта на поставку 18 кислородных станций.

Министерством оказывается полное содействие и предоставляются все документы.

В якутских СМИ сообщили, что в министерстве здравоохранения Якутии проходят следственные мероприятия, связанные с незаконно подписанным госконтрактом на поставку кислородных станций по завышенным ценам у московской микроорганизации-посредника ООО «Диомед». Об обысках уведомил News.ykt.ru источник в правоохранительных органах.

Ранее в публикации SakhaNews «Коррупция перекрывает кислород якутским больницам?» сообщалось, что в октябре прошлого года из госбюджета Якутии на счета московской микроорганизации, являющейся обычным посредником, было перечислено более полумиллиарда рублей за поставку кислородных концентраторов по госконтракту, заключенному якутскими чиновниками без проведения конкурентных торгов как с единственным поставщиком. В самый пик пандемии этих концентраторов всё ещё не было в республике.