О профилактических мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в Якутии

О профилактических мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод, отвечая на вопрос жительницы села Колымское Людмилы Каургиной в ходе отчёта Правительства Якутии в прямом эфире, рассказал Председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Лепчиков.

По словам жительницы северного улуса, в последние годы участились случаи подтопления села Колымское. «Мы помним весну 2018 года, когда вода три недели не уходила, и наши дома стояли в воде», – сказала Людмила Каургина и поинтересовалась о работе, проводимой Правительством для профилактики паводка.

По данным Лепчикова, в рамках подготовки к безопасному пропуску паводковых вод 2020 года на днях подписано распоряжение правительства, в котором перед министерствами и ведомствами, предприятиями и организациями, органами местного самоуправления поставлены чёткие задачи по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод.

«В предстоящий период будут проведены организационные мероприятия, совместные командно-штабные учения с Главным управлением МЧС по Республике Саха (Якутия). Также будут организованы проверки фактического наличия материальных и финансовых резервов. Кроме того, проверим системы оповещения и алгоритмы доведения до населения информации о паводковой ситуации», – поделился планами руководитель Госкомитета.

Дмитрий Лепчиков отметил, что в прошлом году в республике не допущено катастрофического затопления населённых пунктов, так как были применены превентивные меры. В рамках подготовки к паводку проводились работы по зачернению, ослаблению прочности льда. Кроме того, проведена работа по подготовке к паводку объектов сельского хозяйства, отгону скота и лошадей на безопасное место. Особое внимание будет уделено населённым пунктам, которые входят в перечень подверженных подтоплению. Населению раздадут памятки.

Руководитель Госкомитета также добавил, что Управление гидрометцентра доводит прогнозы по паводковой ситуации после 15 апреля.

«Действительно, в последние годы стихия становится всё менее предсказуемой», – согласился председатель Правительства Якутии Владимир Солодов и добавил, что в последнее время произошли системные сдвиги и ряд участков населённых пунктов республики оказалась в зоне подтопления. «Перед нами стоит задача – поставить на кадастровый учёт и скорректировать градостроительную документацию», – подчеркнул премьер.

В отчётном 2019 году в сфере водных отношений планово выполнены мероприятия по предотвращению воздействия паводковых вод. Завершено установление границ затопления по 128 населённым пунктам республики. Проведена инвентаризация гидротехнических сооружений на территории республики.