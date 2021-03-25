О проектировании модели смыслового образования

24 марта начала свою работу I региональная научно-практическая конференция «MPCBI — пространство производства смыслов», в котором принимают участие российские и зарубежные эксперты, педагоги, ученые.

От имени правительства Республики Саха (Якутия) с открытием конференции поздравил первый заместитель председателя правительства РС(Я) С.В. Местников.

«Главная тенденция развития современного общества – это крайне сложное, противоречивое и практически непредсказуемое его развитие. Сегодня мы говорим о пространстве производства смыслов. Мы должны научиться создавать смыслы. Что это значит? Это значит, производить не просто станки для металлообработки, к примеру, а производить станки для высокоточной обработки металла, с уникальным программным обеспечением. В этом смысл. Это значит, что следует производить бренды по настоящему экологически чистых продуктов, и продвигать эту продукцию за пределы республики и даже страны, при этом ориентировать эти способности с учетом запросов экономики», – подчеркнул он.

Сергей Васильевич также выразил особую надежду на работу молодых учителей – участников Рапид-форсайта «Моделирование пространства производства смыслов».

От имени министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) участников и организаторов приветствовал министр образования и науки РС (Я) М.П. Сивцев. Он затронул значение вопросов развития современного образования, продиктованных стремительной цифровизацией всех сфер жизнедеятельности.

«В условиях глобального, информационного общества образование должно обрести новое лицо. Особое значение на сегодня имеет интеграция образования и науки, внедрение новых трендов IT-индустрии в образовательные программы», — сказал Михаил Петрович.

Г.И. Алексеева, д.п.н., советник министра образования РС(Я), 1-й заместитель директора ИРОиПК в своем выступлении подчеркнула, что цифровизация, автоматизация, роботизация и искусственный интеллект угрожают быстрыми изменениями в промышленности, к которым экономика и образовательная система не успевают приспособиться. Эти процессы могут вытеснить рабочих со своих мест, создать избыток предложений на рынке труда, в том числе и в системе образования. Внедрение цифровых технологий меняет процедуры оценки достижений обучающихся, будет способствовать формированию их персональной образовательной и карьерной траектории. Мы предоставляем каждому участнику конференции свободу выбора по содержанию и по форме работы, то есть каждый будет формировывать свою траекторию участия. «При этом важно, чтобы участники конференции не просто слушали или смотрели материалы, но и приняли активное участие в обсуждении тех или иных идей, предложений, высказали свою точку зрения, предложили свое решение проблем. Сегодняшняя конференция – это разнообразные площадки для обмена опытом. Каждый трек или площадка предлагают интересные наработки ученых, педагогов, разнообразные виды работы», — резюмировала Галина Ивановна.

Во второй половине первого дня работы конференции состоялась панельная дискуссия «От реалий к невозможному…», спикерами которой были Высоцкий Иван Ростиславович,начальник отдела развития содержания образования и педагогических измерений ГОУ г.Москва «Центр педагогического мастерства» , Овчинников Алексей Васильевич, абсолютный победитель конкурса «Учитель года России — 2011», Черосов Михаил Михайлович, доктор биологических наук, зав. лабораторией Института биологических проблем криолитозоны СО РАН и Малгаров Иннокентий Иннокентьевич, директор Кыллахской СОШ Олекминского улуса, абсолютный победитель республиканского конкурса «Учитель года РС(Я)-2015».

Свидетелями дискуссии стали свыше 160 участников конференции, у которых была возможность в интерактивном режиме задать вопросы, высказать свое отношение к той или иной проблеме. Спикеры обратили внимание на важность развития памяти, других психологических процессов для приобретения знаний как основы формирования компетентностей обучающихся. В заключение высказано предположение, что пространство производства смыслов заключается в учителе.

25 марта, т.е. сегодня, во второй половине дня будет проведен международный урок «Россия-Республика Саха (Якутия) — Индонезия».

Конференция продолжает свою работу.