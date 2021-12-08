О приеме населения депутатами Якутской городской Думы

Депутатами Якутской городской Думы по мере поступления обращений продолжается прием граждан как в очной, так и в дистанционной форме. С приближением конца года количество обращений увеличивается.

1 декабря в рамках декады приема граждан, приуроченного к юбилейной дате партии «Единая Россия», Председатель Якутской городской Думы, депутат Альберт СЕМЕНОВ провел прием населения. Для удобства заявителей было решено провести его в дистанционном формате. Обсудили три важных и объёмных вопроса.

Первое обращение поступило от Анастасии Крыловой. Она является волонтером, помогающим незрячим людям. Анастасия Семеновна просила оказать помощь во внесении изменений в нормативные правовые акты, касающихся трудовой деятельности лиц с ограниченными возможностями, а также в покупке техники и оборудования для обучения и работы своих подопечных. Данное обращение подлежит детальному рассмотрению, после чего будет принято соответствующее решение.

Второе обращение было о награждении параспортсменов — призеров Кубка России по пауэрлифтингу. Заявителя Марию Горохову также волновал вопрос о льготных авиабилетах для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для решения этих вопросов Марии Дмитриевне необходимо написать ходатайства в адрес Якутской городской Думы и МКУ «Управление физической культуры и спорта» городского округа «город Якутск».

Также к депутату обратился Кириллов Пахом Александрович, житель многоквартирного дома по адресу: ул. Полины Осипенко, дом 8/4. Суть его вопроса в том, что из-за паводковых вод нарушена конструкция дома — начали рушиться стены, появились дыры, сгнили подпорки. По словам заявителя, дом в любой момент может обрушиться. В таких условиях люди живут более 10 лет, за это время не удалось признать дом аварийным. Альберт Никандрович посоветовал собрать подписи у всех жильцов многоквартирного дома и направить коллективное заявление в МКУ «Департамент жилищных отношений» городского округа «город Якутск» для оказания содействия в признании дома аварийным и постановки в очередь на расселение. Следует отметить, что городом выделялись средства на расходы по данным мероприятиям, а также сейчас дополнительно выделяются федеральные средства для переселения людей из аварийных и ветхих домов.

6 декабря первый заместитель Председателя Якутской городской Думы, депутат Евдокия ЕВСИКОВА провела личный прием граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в РС (Я). В связи с большим количеством заявителей, вместо запланированных трех, Евдокия Ивановна рассмотрела пять обращений, а для непопавших на прием в этот день она выделила отдельное время. К ней обратились ветеран труда Сотникова Наталья Ильинична, у которой сгорела квартира, с просьбой посодействовать в решении проблемы с коммунальными платежами и переселении из аварийного жилья, инвалид I-й группы Казаков Павел Михайлович с просьбой решить вопрос по установлению пандуса в жилом доме. Также депутат приняла в работу обращение о поддержке приемных семей. По всем поступившим вопросам Евдокия Ивановна направит соответствующие запросы и ходатайства в структурные подразделения Окружной администрации городского округа «город Якутск», после чего будут приняты соответствующие решения. В общественной приемной отметили, что желающих попасть на прием к Евдокии Евсиковой всегда много.

В декабре через региональную общественную приемную граждан примут еще 6 членов фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Якутской городской Думе.