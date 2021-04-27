О предварительном голосовании в Госдуму через сайт pg.er.ru

Для того, чтобы вы смогли проголосовать за того или иного кандидата, вам следует зарегистрироваться на сайте pg.er.ru – регистрация желающих проголосовать уже началась и продлится до 28 мая.

Шаг первый. Зайдите на сайт PG.ER.RU и нажмите «Хочу проголосовать». Срок регистрации выборщиков: с 19 апреля по 28 мая 2021 года

Шаг второй. Введите логин и пароль от учетной записи на портале «Госуслуги».

Шаг третий. Поставьте галочку и подтвердите согласие на обработку персональных данных.

Шаг четвертый. Добавьте номер мобильного телефона и введите pin-код, полученный в SMS.

Шаг пятый. Поставьте галочку и подтвердите согласие на обработку персональных данных.

Шаг шестой. Заполните данные о вашем адресе регистрации по месту жительства.

Регистрация окончена. В период с 24 мая по 30 мая пользователь может проголосовать на сайте pg.er.ru.

При возникновении вопросов: Партия организовала колл-центр для жителей Якутии для оказания консультаций по вопросам регистрации– 8 924 172 05 15.