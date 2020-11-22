О пожарах в Якутии за прошедшие сутки

21 ноября 2020 г. в 03.25 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в 5-ти этажном жилом доме на улице Карла Маркса в г. Нерюнгри Нерюнгринского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через семь минут, с окна был виден дым. В результате пожара сгорел строительный мусор на 5 этаже на площади 0,5 кв.м. Причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

21 ноября 2020 г. в 08.09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Тойота-Ноах» в частном гараже на улице Тарабукина в г. Алдан Алданского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через две минуты, из-под капота автомобиля шел дым. В результате пожара огнем поврежден двигатель на площади 1 кв.м. Причина пожара – короткое замыкание электрооборудования в моторном отсеке, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается. Спасен гараж.

21 ноября 2020 г. в 11.46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на улице Молодежная в с. Сорлонох Оймяконском районе. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через четыре минуты, горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и 5 единиц техники на общей площади 100 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

21 ноября 2020 г. в 16.18 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горение мусора на 202 мкр. в г. Якутск. В результате пожара сгорел мусор в мусорном баке на площади 1 кв.м. Причина – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!