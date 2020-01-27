О пособиях малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет

Ежемесячное пособие малоимущим семьям на детей от трех до семи лет, о котором заявил президент России Владимир ПУТИН во время послания Федеральному Собранию, будет выплачиваться с 2020 года. Об этом заявил председатель правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ в ходе общения с подписчиками во время прямого эфира в социальной сети Instagram.

Владимир Солодов сообщил, что на данный момент Якутия ждет утверждения итоговой программы, после чего и начнутся выплаты.

«В любом случае выплаты начнутся в 2020 году», — заверил премьер.

Напомним, чтобы семьи с невысоким доходом смогли получить выплаты на детей от трех до семи лет, им нужно подать документы и соответствующее заявление до 31 декабря 2020 года.

Право на данную выплату имеют семьи, чей среднедушевой доход на человека ниже одного прожиточного минимума. В этом случае им положено пособие в размере половины прожиточного минимума ребенка. При этом начисляться она будет с 1 января этого года. В Якутии пособие на ребенка составит 8930 рублей.