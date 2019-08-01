О порядке привлечения должников по алиментам к уголовной ответственности

В соответствии со ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации, на родителей возлагается обязанность по содержанию своих детей. В противном случае — алименты взыскиваются с первых в судебном порядке, независимо от факта лишения родительских прав, наличия или отсутствия дохода.

Привлечение к уголовной ответственности

Если гражданин добровольно не исполняет вступившее в законную силу решение суда или нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, то он привлекается к административной ответственности, согласно ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Отсутствие уважительных причин и неоднократность неуплаты алиментов являются обязательными условиями для привлечения должника к уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

К уважительным причинам неуплаты алиментов относятся: болезнь, обстоятельства непреодолимой силы (чрезвычайные и непредотвратимые условия), несвоевременная выплата или задержка заработной платы, неправильное перечисление банком алиментных сумм. Однако данный перечень не является обязательным и выяснение причины неуплаты алиментов проводится в индивидуальном порядке.

Порядок возбуждения уголовного дела за неуплату алиментов

В соответствии со ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации («Поводы и основание для возбуждения уголовного дела»), заявление взыскателя в устном или письменном виде, явка с повинной должника, рапорт судебного пристава-исполнителя об обнаружении признаков преступления, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании являются поводами для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, проверка сообщения о преступлении осуществляется в срок не позднее 3 суток со дня поступления данного сообщения в орган дознания ФССП России. Срок рассмотрения данного сообщения может быть продлен до 10 суток, а при необходимости проведения судебных экспертиз, оперативно-разыскных мероприятий и далее — до 30 суток.

Лишение свободы за неуплату алиментов

В 1 полугодии 2019 года Управлением возбуждено 180 уголовных дел в отношении алиментщиков. По приговору суда должники привлечены к следующим видам наказания: исправительные работы, принудительные работы, арест и лишение свободы. Согласно санкции данной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, алиментщику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

Кроме того, законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность повторного привлечения должника к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Так, в текущем году в Якутском межрайонном отделе по исполнению особо важных исполнительных производств Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) в отношении должника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина уклонялся от ежемесячной уплаты алиментов в размере 1/2 доли своих доходов на содержание трех несовершеннолетних детей более 2-х месяцев, при этом выплачивая лишь незначительные суммы.

Ранее должник привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей по ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По постановлению мирового судьи г. Якутска получил наказание в виде административного ареста на 10 суток. В последствии должник был лишен родительских прав, дети воспитываются в детском доме.

Должник, зная о вступившем в законную силу решении суда, с целью уклонения от уплаты алиментов, в установленном судом размере и периодичностью без уважительных причин не производил, никаких мер по официальному трудоустройству не предпринимал, тем самым, неоднократно уклонялся от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей. В результате, помимо неуплаты алиментов, накопил также и задолженность порядка свыше 67 тысяч рублей.

Ранее за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ, мировым судьей г. Якутска было назначено наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.

По повторному привлечению к уголовной ответственности, приговором Якутского городского суда наказание в виде исправительных работ заменено на лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как написать заявление о привлечении должника к уголовной ответственности?

Заявление взыскателя заполняется строго по форме и должно быть адресовано начальнику структурного подразделения Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) по месту нахождения или месту жительства должника. Телефонный справочник структурных подразделений Управления представлен на сайте в разделе «Контакты» (http://r14.fssprus.ru/2252777/).

В заявлении необходимо указать персональные данные взыскателя, должника, общую сумму задолженности по алиментам или указание периода неуплаты алиментов.

Направляя заявление в Службу судебных приставов, необходимо отметиться об ознакомлении ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации («Заведомо ложный донос»).

Как узнать о предмете задолженности и оперативно погасить ее?

Узнать информацию о наличии или отсутствии задолженности, оплатить и погасить ее можно при помощи онлайн-сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном интернет-сайте Управления ФССП по Республике Саха (Якутия), с помощью мобильного приложения «ФССП» (скачать в Google Play, AppStore), в «Личном кабинете» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), также произвести оплату долгов можно в банках по квитанциям.