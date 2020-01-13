13.01.2020
09:22
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Погода

О погоде в Якутске

13 января в столице Якутии преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер северный 1-4 м/с, температура ночью -38-40, днем -30-32°.

Фото: http://ykuthydromet.ru/
Источник: http://ykuthydromet.ru/
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