О подготовке статей для публикации в СИ «Народное образование Якутии»
Руководителям, специалистам, педагогам
муниципальных органов управления образованием,
образовательных организаций общего,
дополнительного и профессионального образования
О внесении изменений в письмо
от 06.09.2021 г. №01/1-26/300
«О подготовке статей для публикации
в сетевом издании «Народное образование Якутии»,
№3»
Уважаемые коллеги!
Редакционная коллегия сетевого издания «Народное образование Якутии» направляет для сведения измененную ключевую тему и технические требования к публикациям (статьям) третьего номера. Обращаем ваше внимание, что с 2021 года издание «Народное образование Якутии» включено в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и будет размещаться в Научной электронной библиотеке (НЭБ), в связи с чем, внесены изменения к требованиям к оформлению статей. Все выпуски издания размещаются на сайте http://14sakha.ru/
Утверждена следующая ключевая тема третьего номера:
Номер 3. «Конструктор возможностей педагога: механизмы и институты»
Ориентировочные направления:
— механизмы непрерывного профессионального развития педагога;
— тьюторство, наставничество, сетевые учителя;
— индивидуальная траектория педагога, профессиональная карта развития педагога;
— “lifelong learning” – обучение через всю жизнь.
Технические требования к оформлению статей – в приложении к данному письму.
В связи с включением издания в РИНЦ и приобретением научного статуса, публикации в журнале – платные. Стоимость одной публикации (независимо от количества соавторов) – 1000 руб.Оплата производится после допущения публикации к изданию.
Просим Вас организовать подготовку и сбор статей по вышеуказанной ключевой теме в срок до 11.10.2021 г. Статьи,оформленные в соответствии с требованиями, направлять на e-mail:noya_2014@mail.ru
Справки по тел. 89243685446
Приложение к письму АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК»
от 06.09.2021 г. № 01/1-26/300
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к подготовке статей в журнал «Народное образование Якутии»
Убедительно просим при подготовке и направлении статей придерживаться следующих требований:
- Сведения об авторах.
- фамилия, имя, отчество (полностью на русском и английском языке)
- полное название организации (место работы каждого автора в именительном падеже, страна, город (на русском и английском языке). Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно.
- Адрес электронной почты для каждого автора.
- Корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов).
Опционально:
- Должность, звание, учёная степень.
- Другая информация об авторах.
- Качественная фотография автора(ов), которая должна быть отдельно приложена к статье в форматах JPG, TIF, а также переименована по ФИО автора.
- Название статьи. (на русском и английском языках)
- Аннотация – приводится на русском и английском языках. Краткая характеристика работы, включающая в себя актуальность, постановку проблемы, пути ее решения, результаты и выводы (500-1000 знаков с пробелами).
- Ключевые слова – основные общенаучные термины или термины по профилю статьи (примерно 5-7 слов), отделяются друг от друга запятой. Приводятся на русском и английском языках.
- Рецензия к статье, строго в формате MS Word (.doc, .docx)
- Формат статьи:
- Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2 пт со всех сторон, интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 пт. Выравнивание – по ширине. Объем статьи — до 5 страниц.
- Последовательное различение дефиса (-) и тире (–). Между инициалами и фамилией, между знаком номера/параграфа и числом ставится неразрывный пробел (сочетание клавиш Ctrl+Shift+пробел).
- Цитаты из научных статей, монографий и т.п. приводятся в «парных» кавычках.
- Нумерация страниц не производится.
- Статья должна содержать минимум таблиц, формул, рисунков и графиков. Их присутствие допускается только в тех случаях, если описать процесс в текстовой форме невозможно или нецелесообразно. Все объекты (рисунки, графики) должны быть черно-белыми без оттенков, без «заливки» цветом.
- Требования к фотографиям, иллюстрирующим содержание статьи: размер не менее 6х9 см. c разрешением 300-600 dpi в форматах JPG, TIF весом не менее 500 Кбайт.
- Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р7.0.5.-2008.
— Направляемый файл со статьей называть по образцу: Петрова МИ_статья.
- Редакция рассматривает и отбирает работы авторов в соответствии с тематикой и качеством представленных материалов. Преимущество отдается статьям по ключевым темам каждого номера журнала, статьям с описанием инновационных педагогических практик.
- Присылаемые статьи должны быть отредактированы и тщательно проверены. Статьи, допущенные к публикации, но не соответствующие техническим требованиям к оформлению статей – будут возвращены авторам на доработку.
Статьи, оформленные в соответствии с требованиями, направлять на е-mail: noya_2014@mail.ru
Редакционная коллегия журнала
«Народное образование Якутии»
+7 (999) 174-67-82