О  подготовке статей для публикации в СИ «Народное образование Якутии»

Руководителям, специалистам, педагогам

муниципальных органов управления образованием,

образовательных организаций общего,

дополнительного и профессионального образования

О внесении изменений в письмо

от 06.09.2021 г. №01/1-26/300

«О подготовке статей для публикации

в сетевом издании «Народное образование Якутии»,

№3»

Уважаемые коллеги!

Редакционная коллегия сетевого издания «Народное образование Якутии» направляет для сведения измененную ключевую тему и технические требования к публикациям (статьям) третьего номера. Обращаем ваше внимание, что с 2021 года издание «Народное образование Якутии» включено в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и будет размещаться в Научной электронной библиотеке (НЭБ), в связи с чем, внесены изменения к требованиям к оформлению статей. Все выпуски издания размещаются на сайте http://14sakha.ru/

Утверждена следующая ключевая тема третьего номера:

Номер 3. «Конструктор возможностей педагога: механизмы и институты»

Ориентировочные направления:

— механизмы непрерывного профессионального развития педагога;

— тьюторство, наставничество, сетевые учителя;

— индивидуальная траектория педагога, профессиональная карта развития педагога;

— “lifelong learning” – обучение через всю жизнь.

Технические требования к оформлению статей – в приложении к данному письму.

В связи с включением издания в РИНЦ и приобретением научного статуса, публикации в журнале – платные. Стоимость одной публикации (независимо от количества соавторов) – 1000 руб.Оплата производится после допущения публикации к изданию.

Просим Вас организовать подготовку и сбор статей по вышеуказанной ключевой теме в срок до 11.10.2021 г. Статьи,оформленные в соответствии с требованиями, направлять на e-mail:noya_2014@mail.ru

Справки по тел. 89243685446

Приложение к письму АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК»

от 06.09.2021 г. № 01/1-26/300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к подготовке статей в журнал «Народное образование Якутии»

Убедительно просим при подготовке и направлении статей придерживаться следующих требований:

Сведения об авторах. фамилия, имя, отчество (полностью на русском и английском языке) полное название организации (место работы каждого автора в именительном падеже, страна, город (на русском и английском языке). Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно. Адрес электронной почты для каждого автора. Корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов).

Опционально:

Должность, звание, учёная степень.

Другая информация об авторах.

Качественная фотография автора(ов), которая должна быть отдельно приложена к статье в форматах JPG, TIF, а также переименована по ФИО автора.

Название статьи. (на русском и английском языках)

Аннотация – приводится на русском и английском языках. Краткая характеристика работы, включающая в себя актуальность, постановку проблемы, пути ее решения, результаты и выводы (500-1000 знаков с пробелами).

Ключевые слова – основные общенаучные термины или термины по профилю статьи (примерно 5-7 слов), отделяются друг от друга запятой. Приводятся на русском и английском языках.

Рецензия к статье, строго в формате MS Word (.doc, .docx)

Формат статьи:

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2 пт со всех сторон, интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 пт. Выравнивание – по ширине. Объем статьи — до 5 страниц.

Последовательное различение дефиса (-) и тире (–). Между инициалами и фамилией, между знаком номера/параграфа и числом ставится неразрывный пробел (сочетание клавиш Ctrl+Shift+пробел).

Цитаты из научных статей, монографий и т.п. приводятся в «парных» кавычках.

Нумерация страниц не производится.

Статья должна содержать минимум таблиц, формул, рисунков и графиков. Их присутствие допускается только в тех случаях, если описать процесс в текстовой форме невозможно или нецелесообразно. Все объекты (рисунки, графики) должны быть черно-белыми без оттенков, без «заливки» цветом.

Требования к фотографиям , иллюстрирующим содержание статьи: размер не менее 6х9 см. c разрешением 300-600 dpi в форматах JPG, TIF весом не менее 500 Кбайт.

, иллюстрирующим содержание статьи: размер не менее 6х9 см. c разрешением 300-600 dpi в форматах JPG, TIF весом не менее 500 Кбайт. Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р7.0.5.-2008.

— Направляемый файл со статьей называть по образцу: Петрова МИ_статья.

Редакция рассматривает и отбирает работы авторов в соответствии с тематикой и качеством представленных материалов. Преимущество отдается статьям по ключевым темам каждого номера журнала, статьям с описанием инновационных педагогических практик.

Присылаемые статьи должны быть отредактированы и тщательно проверены. Статьи, допущенные к публикации, но не соответствующие техническим требованиям к оформлению статей – будут возвращены авторам на доработку.

Статьи, оформленные в соответствии с требованиями, направлять на е-mail: noya_2014@mail.ru

Редакционная коллегия журнала

«Народное образование Якутии»