21.09.2021
23:57
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Образование

О  подготовке статей для публикации в СИ «Народное образование Якутии»

Руководителям, специалистам, педагогам

муниципальных органов управления образованием,

образовательных организаций общего,

дополнительного и профессионального образования

О внесении изменений в письмо

от 06.09.2021 г. №01/1-26/300

«О  подготовке статей для публикации

в сетевом издании «Народное образование Якутии»,

№3»

Уважаемые коллеги!

          Редакционная коллегия сетевого издания «Народное образование Якутии» направляет для сведения измененную ключевую тему и технические требования к публикациям (статьям) третьего номера. Обращаем ваше внимание, что с 2021 года издание «Народное образование Якутии» включено в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и будет размещаться в Научной электронной библиотеке (НЭБ), в связи с чем, внесены изменения к требованиям к оформлению статей.  Все выпуски издания размещаются на сайте http://14sakha.ru/                 

Утверждена следующая ключевая тема третьего номера:

Номер 3. «Конструктор возможностей педагога: механизмы и институты»

Ориентировочные направления:

— механизмы непрерывного профессионального развития педагога;

— тьюторство, наставничество, сетевые учителя;

— индивидуальная траектория педагога, профессиональная карта развития педагога;

— “lifelong learning” – обучение через всю жизнь.

Технические требования к оформлению статей – в приложении к данному письму.

В связи с включением издания в РИНЦ и приобретением научного статуса, публикации в журнале – платные. Стоимость одной публикации (независимо от количества соавторов) – 1000 руб.Оплата производится после допущения публикации к изданию.

Просим Вас организовать подготовку и сбор статей по вышеуказанной ключевой теме в срок до 11.10.2021 г.  Статьи,оформленные в соответствии с требованиями, направлять на e-mail:noya_2014@mail.ru

Справки по тел. 89243685446

Приложение к письму АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК»

от 06.09.2021 г. № 01/1-26/300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к подготовке статей в журнал «Народное образование Якутии»

Убедительно просим при подготовке и направлении статей придерживаться следующих требований:

  1. Сведения об авторах.
  2. фамилия, имя, отчество (полностью на русском и английском языке)
  3. полное название организации (место работы каждого автора в именительном падеже, страна, город (на русском и английском языке). Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно.
  4. Адрес электронной почты для каждого автора.
  5. Корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов).

Опционально:

  • Должность, звание, учёная степень.
  • Другая информация об авторах.
  • Качественная фотография автора(ов), которая должна быть отдельно приложена к статье в форматах JPG, TIF, а также переименована по ФИО  автора.
  • Название статьи. (на русском и английском языках)
  • Аннотация – приводится на русском и английском языках. Краткая характеристика работы, включающая в себя актуальность, постановку проблемы, пути ее решения, результаты и выводы (500-1000 знаков с пробелами).
  • Ключевые слова – основные общенаучные термины или термины по профилю статьи (примерно 5-7 слов), отделяются друг от друга запятой. Приводятся на русском и английском языках.
  • Рецензия к статье, строго в формате MS Word (.doc, .docx)
  • Формат статьи:
  •  Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2 пт со всех сторон, интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 пт. Выравнивание – по ширине. Объем статьи — до 5 страниц.
  • Последовательное различение дефиса (-) и тире (–). Между инициалами и фамилией, между знаком номера/параграфа и числом ставится неразрывный пробел (сочетание клавиш Ctrl+Shift+пробел).
  • Цитаты из научных статей, монографий и т.п. приводятся в «парных» кавычках.
  • Нумерация страниц не производится.
  • Статья должна содержать минимум таблиц, формул, рисунков и графиков. Их присутствие допускается только в тех случаях, если описать процесс в текстовой форме невозможно или нецелесообразно. Все объекты (рисунки, графики) должны быть черно-белыми без оттенков, без «заливки» цветом.
  • Требования к фотографиям, иллюстрирующим содержание статьи: размер не менее 6х9 см. c разрешением 300-600 dpi в форматах JPG, TIF весом не менее 500 Кбайт.
  •  Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р7.0.5.-2008.

— Направляемый файл со статьей называть по образцу: Петрова МИ_статья.  

  • Редакция рассматривает и отбирает работы авторов в соответствии с тематикой и качеством представленных материалов. Преимущество отдается статьям по ключевым темам каждого номера журнала, статьям с описанием инновационных педагогических практик.
  • Присылаемые статьи должны быть отредактированы и тщательно проверены. Статьи, допущенные к публикации, но не соответствующие техническим требованиям к оформлению статей – будут возвращены авторам на доработку. 

Статьи, оформленные в соответствии с требованиями, направлять на е-mail: noya_2014@mail.ru  

Редакционная коллегия журнала

«Народное образование Якутии»

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