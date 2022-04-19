О подаче электронных уведомлений иностранными гражданами

О подаче электронных уведомлений о заключении и расторжении трудовых договоров с иностранными гражданами с использованием сервиса «Уведомления по трудовым мигрантам» на Едином портале государственных и муниципальных услуг

Межмуниципальное управление МВД России «Якутское» информирует, что в целях создания благоприятных условий для работодателей и заказчиков работ и услуг, привлекающих иностранных граждан, по инициативе МВД России на Едином портале государственных и муниципальных услуг реализован сервис «Уведомления по трудовым мигрантам», позволяющий подавать электронные уведомления о заключении и расторжении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, а также о выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам.

Ранее работодателям необходимо было лично обращаться в отдел внешней трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия), либо направлять соответствующие уведомления по почте.

Теперь работодатели могут подать указанные уведомления в электронной форме через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Более подробную информацию вы можете получить по следующим ссылкам:

Сайт МВД России (https://мвд.рф/news/item/27989534);

Сайт МВД по Республике Саха (Якутия) (http://14.мвд.рф);

Сайт Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) (http://mintrud.sakha.gov.ru)

Отдел по вопросам миграции МУ МВД России «Якутское»