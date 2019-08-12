О плановых отключениях холодного водоснабжения в Якутске с 13 по 16 августа

С 22:00 13 августа 2019 года до 6:00 14 августа 2019 года в связи с промывкой и дезинфекцией (водолиния «Водоузел «Геолог» – «Водоузел «Борисовка-1»») будет приостановлена подача холодной воды. Под отключение попадают: 75 квартал, ГРЭС-2, санаторий Чебдик, спортивный центр «Тандем», гостиница «Онтарио», котельные Сосновый бор, Промкомплекс, Центральный Теплопункт.

С 22:00 14 августа 2019 года до 6:00 15 августа 2019 года в связи с промывкой и дезинфекцией (водолиния «КП «Гимеин»» – «воинская часть») будет приостановлена подача холодной воды. Под отключение попадают: кварталы 10, 13, 14, микрорайоны ДСК, Воинская часть, Ильинка, жилой дом №9 по улице Красильникова, Сергеляхское шоссе 4 км.

С 22:00 15 августа 2019 года до 3:00 15 августа 2019 года в связи с заменой запорной арматуры (водолиния «Водоузел №2» – «Котельная ЯГУ-1») будет приостановлена подача холодной воды. Под отключение попадают: 36 квартал, Залог (частично).

С 14:00 до 19:00 15 августа 2019 года в связи с заменой участка трубопровода (водолиния «Водоузел «Геолог» – «Водоузел «Борисовка-1»») будет приостановлена подача холодной воды. Под отключение попадают: 75 квартал, ГРЭС-2, санаторий Чебдик, спортивный центр «Тандем», гостиница «Онтарио», котельные Сосновый бор, Промкомплекс, Центральный Теплопункт.

Отключение на водолинии «Водоузел №2» – «Котельная ЯГУ-1» (3-я по счету в релизе) пройдет с 22:00 15 августа до 3:00 16 августа