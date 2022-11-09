О первом президенте Якутии можно узнать много интересного 

11 ноября в 15:00 ч. в Историческом зале Национальной библиотеки РС(Я) состоится очередное 89-е заседание Общественно-Консультативного круглого стола «Кустук» («Радуга»). Работа круглого стола будет посвящена теме: «Михаил Ефимович Николаев и инновационное развитие Республики Саха (Якутия): факты, события и перспективы».

Основным докладчиком выступит Президент Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, доктор педагогических наук, академик Российской Академии образования Евгения Исаевна Михайлова.

«С докладами и сообщениями о вкладе Первого Президента республики Михаила Николаева выступят представители юридического и библиотечного сообщества республики, общественные деятели и все, кто желает принять участие в конструктивном диалоге» — сообщают организаторы.

Общественно-консультативный круглый стол «Кустук» начал свою деятельность в 1996 году. Круглый стол был создан по инициативе председателя ЯРО Ассоциации юристов России, доктора юридических наук, профессора Александра Николаевича Ким-Кимэн. За время работы на круглом столе выступали политики федерального уровня, а также видные государственные и общественные деятели республики.

Ссылка на онлайн-подключение https://nlrs.ru/event-redirect/8643