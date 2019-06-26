О перекрытии центра Якутска 27 июня

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с проведением парада северных всадников 27 июня 2019 года, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет организовано временное ограничение движения транспортных средств на следующих улицах:

с 17.30 часов до 19.00 часов

— проспект Ленина от пересечения улицы Каландаришвили и проспекта Ленина до пересечения улицы Дзержинского и проспекта Ленина;

— улица Дзержинского от пересечения проспекта Ленина и улицы Дзержинского до пересечения улицы Чиряева и улицы Дзержинского;

с 18.00 часов до 19.00 часов

— улица Чиряева от пересечения улицы Дзержинского и улицы Чиряева до пересечения улицы Губина и улицы Чиряева.