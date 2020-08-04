О переходе к электронному формату трудовых книжек

С 2020 года в России в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» введен электронный формат трудовых книжек.

В Республике Саха (Якутия) переход к формированию и ведению сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде осуществляются согласно Плану мероприятий, утвержденному распоряжением Правительства РС(Я) от 08.04.2020г. №333-р.

Постановлением правительства РФ от 19.06.2020г. №887 срок уведомления работников в связи с ограничениями, связанными с коронавирусом, продлен до 31 октября 2020 года.

В республике ведется ежемесячный мониторинг по вопросам перехода на формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде с направлением информации в Роструд.

На 4 квартал 2020 года запланирована организация предоставления государственной услуги по принципу «одного окна» в ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)», результатом которой является документ, содержащий сведения о трудовой деятельности (информация из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги). Работа ведется Министерством экономики РС(Я).

Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и осуществляется с согласия работника, кроме тех, кто впервые устроился на работу с 01 января 2021 года. У таких граждан все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде.

Работодатели обязаны письменно уведомить работников о введении электронных трудовых книжек, а также о необходимости сделать выбор, по какой форме будет вестись трудовая книжка работника. Письменные уведомления необходимо выдать работникам не позднее 31 октября 2020 года.

До 31 декабря 2020 года включительно работникам необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. При этом работники, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, получат бумажную трудовую книжку на руки. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником соответствующего заявления.

При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию.

Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой деятельности, представляемые работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям.

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем бумажной трудовой книжки, имеет право в последующем подать работодателю письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности.

Работодателям также в течение 2020 года необходимо принять или внести соответствующие изменения в локальные нормативные акты (при необходимости) с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии), обсудить с уполномоченными в установленном порядке представителями работников изменения в соглашения и коллективные договоры в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; обеспечить техническую готовность к представлению сведений о трудовой деятельности для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда России.

Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 31 июля 2020 года проведено рабочее совещание о ходе исполнения Плана мероприятий в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения, Отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия), Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия), Регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)».

На совещании подведены итоги работы за 1 полугодие 2020 года и определены дальнейшие действия исполнителей плана.

Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов рекомендовано усилить информационную работу с работодателями, всем работодателям необходимо завершить в ближайшее время процедуру уведомления работников и предоставить данные в Центры занятости и Управления ОПФР на местах. С информацией об электронных трудовых книжках можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://www.pfrf.ru/etk