21.03.2021
10:12
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Коронавирус

О новых случаях коронавируса в Якутии

SakhaLife.ru

На 21.03.2021 г. выявлено 30 новых случаев новой коронавирусной инфекции:​
— Якутск 20 случаев;
— Мирнинский район 3 случая;
— Мегино-Кангаласский, Оймяконский районы по 2 случая;
— Алданский, Вилюйский, Чурапчинский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1998 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 996 780 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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