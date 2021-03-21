О новых случаях коронавируса в Якутии

SakhaLife.ru На 21.03.2021 г. выявлено 30 новых случаев новой коронавирусной инфекции:​

— Якутск 20 случаев;

— Мирнинский район 3 случая;

— Мегино-Кангаласский, Оймяконский районы по 2 случая;

— Алданский, Вилюйский, Чурапчинский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1998 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 996 780 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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