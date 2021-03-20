О новых случаях коронавируса в Якутии

SakhaLife.ru За последние сутки в республике зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19. Из них 19 – г.Якутск. В Мирнинском, Нерюнгринском, Чурапчинском — по 2, в Олекминском, Таттинском, Хангаласском — по 1. За сутки лабораториями республики проведено 1 817 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 991 329 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх