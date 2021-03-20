20.03.2021
10:30
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Коронавирус

О новых случаях коронавируса в Якутии

SakhaLife.ru

За последние сутки в республике зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19.

Из них 19 – г.Якутск.

В Мирнинском, Нерюнгринском, Чурапчинском — по 2, в Олекминском, Таттинском, Хангаласском — по 1.

За сутки лабораториями республики проведено 1 817 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 991 329 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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