О новых случаях коронавируса в Якутии

SakhaLife.ru

Сегодня, 17 марта, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.



Ровно год назад в Якутии был выявлен нулевой пациент.

Ольга Валерьевна поблагодарила медиков, которые первые столкнулись с коронавирусной инфекцией.

За сутки в регионе зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19:

Якутск 20 случаев;

Алданский, Вилюйский Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский, Олекминский районы по 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 1959 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 989 512 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 33182 случая заболевания COVID-19.

538 человек умерло.