17.03.2021
12:04
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Коронавирус
О новых случаях коронавируса в Якутии
Сегодня, 17 марта, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
Ровно год назад в Якутии был выявлен нулевой пациент.
Ольга Валерьевна поблагодарила медиков, которые первые столкнулись с коронавирусной инфекцией.
За сутки в регионе зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19:
- Якутск 20 случаев;
- Алданский, Вилюйский Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский, Олекминский районы по 2 случая.
За сутки лабораториями республики проведено 1959 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 989 512 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 33182 случая заболевания COVID-19.
538 человек умерло.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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