16.03.2021
12:30
202

Коронавирус

О новых случаях коронавируса в Якутии

В Якутии на 16 марта выявлен 31 новый случай новой коронавирусной инфекции:          

— Якутск 20 случаев;

— Нерюнгринский район 3 случая;

— Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Чурапчинский районы по 2 случая;

— Алданский, Вилюйский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 272 исследования на коронавирусную     инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 987 553 теста.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх