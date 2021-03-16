О новых случаях коронавируса в Якутии

В Якутии на 16 марта выявлен 31 новый случай новой коронавирусной инфекции: — Якутск 20 случаев; — Нерюнгринский район 3 случая; — Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Чурапчинский районы по 2 случая; — Алданский, Вилюйский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 272 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 987 553 теста.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Оперштаб Якутии.

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