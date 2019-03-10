О новом законопроекте по перерасчёту пенсий

Перерасчёт пенсий будет носить беззаявительный характер: гражданам обращаться в Пенсионный фонд России с какими-либо заявлениями не потребуется.

Как пояснил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, перерасчёт пенсий пенсионерам будет проводиться после доведения размера их выплат до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, и с трудностями этот процесс не столкнётся.

Напомним, соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в статью 12 1 Федерального закона «О государственной социальной помощи», направленный на повышение материального обеспечения неработающих пенсионеров, был внесён Правительством РФ в Госдуму. Решение провести индексацию пенсий было принято после того, как о такой необходимости заявил президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию 20 февраля.

«Перерасчёт пенсий пенсионерам будет проводиться после доведения размера их пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, и с трудностями этот процесс не столкнётся. Мы чётко понимаем, что нужно делать. До 10 апреля должны быть приняты все необходимые корректировки в законодательство, чтобы с 1 июля гражданам стали приходить все недополученные с 1 января 2019 года средства», — цитирует Рязанского «Парламентская газета».

Власти Якутии и народные депутаты республики поддержали законопроект. Напомним, комментируя проект закона, глава Якутии Айсен Николаев отметил оперативность исполнения поручения главы государства о незамедлительном устранении несправедливости, возникшей при установлении доплат неработающим пенсионерам, Правительством РФ. Айсен Николаев подчеркнул, что новый проект закона изменит всю сложившуюся систему расчёта индексации пенсий – сначала необходимо будет довести пенсию до прожиточного минимума, а уже потом из этой суммы проводить индексацию пенсии и просчитывать ежемесячные денежные выплаты. С учётом принятия проекта федерального закона региональную социальную доплату к пенсии должны получить 37 815 человек.

Согласно правительственным поправкам, предусматривается доплата с 1 января 2019 года средств, которые неработающие пенсионеры не получили в связи с определением размера социальной доплаты. «Данная несправедливость учтена в проекте закона, и поправка также внесена в действующий федеральный закон – перерасчёт будет произведён с 1 января 2019 года, и пенсионеры получат полагающуюся им надбавку задним числом», – сказал Айсен Николаев. В Якутии к такой категории пенсионеров, утративших с 1 января 2019 года право на региональную социальную выплату в связи с индексацией пенсии, относятся 2 624 человека. Всем им будет сделан перерасчёт пенсии.

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