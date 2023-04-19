О новом письме якутской интеллигенции

В первом номере историко-культурного журнала «Илин», посвященном TYMYY – Собранию общественности РС(Я), было опубликовано «Новое письмо якутской интеллигенции», которое является своеобразным продолжением «Письма якутской интеллигенции» Алексея Кулаковского 1912 года.

Это письмо подписано известным историком Анатолием Николаевичем Алексеевым, театральным режиссёром Андреем Саввичем Борисовым, Петром Егоровичем Захаровым, писателем Николаем Алексеевичем Лугиновым и публицистом Иваном Игнатьевичем Николаевым.

«Новое письмо якутской интеллигенции» является масштабным и программным документом, написано ярким, интересным слогом, читается на одном дыхании, охватывает разные стороны жизни и затрагивает актуальные для современных саха вопросы.

Авторы письма пишут: «Перед каждой трансформацией эпох, наверное, группа людей, часто размышляющих о судьбах своей нации, должны обращаться к своему народу и изложить свое видение будущего…

Поэтому мы, представители национальной интеллигенции, решили обратиться с подобной декларацией уже не к узкому кругу образованных людей, а к народу. Каждый, кому небезразлична судьба родного народа, кто имеет свое представление о будущем нашей республики, нашей страны и мира, может присоединиться к этому Письму и подписаться под ним, либо соглашаясь с его основными тезисами, либо предложив свои дополнения или поправки…Обращаемся к вам с призывом сообща выработать аналогичную концепцию якутского народа… Наше обращение, надеемся, прочтут, задумаются и воспримут тысячи человек и это станет началом процесса размышления многими – какое будущее нашему народу уготовано Историей».

В связи с этим призывом авторов письма к обсуждению их идей мне хотелось бы поразмышлять на заявленные ими темы.

Во-первых, написание такого письма и организация общественной дискуссии вокруг идей, высказанных в нём, представляются сейчас чрезвычайно актуальными и важными. Мы сейчас живём в эпоху великих перемен. Не случайно, лидер Китая Си Цзиньпин после недавнего государственного визита в Москву при прощании с Президентом России В.Путиным многозначительно заметил, что в мире происходят небывалые перемены, которых не было 100 лет и что именно лидеры России и Китая «двигают эти перемены».

И большую роль в этих переменах наряду с политическим лидерами, властями, бизнес-структурами играет и национальная интеллигенция, которая играет связующую роль между народом и властью. От осознания масштаба задач, консолидации общества и государства зависит судьба России и мира.

История имеет свойство повторяться на новом витке исторического развития. В начале ХХ века в эпоху Кулаковского мир находился накануне столкновения великих держав в первой мировой войне. Одновременно на первый план в мировой политике незаметно для широкой аудитории уже выходила мировая олигархия, крупные банкиры. В 1913 году на следующий год после выхода знаменитого письма Кулаковского к якутской интеллигенции в США семью крупнейшими банкирскими домами мира была учреждена Федеральная резервная система (ФРС). И после этого появился доллар ФРС, который впоследствии в результате двух мировых войн становится ведущей мировой валютой.

Результатом первой мировой войны 1914-1919 годов становится уничтожение ряда ведущих колониальных империй мира (Германской, Российской, Османской, Австро-Венгерской), ослабление Британской и Французской империй, выход на первый план торгово-ростовщической и промышленной США.

Одновременно с этим в 10-х годах ХХ века усиливается национально-освободительное движение в Азии, Африке и Латинской Америке. Знаковым становится Синьхайская революция в Китае 1911 года под руководством Сунь Ятсена и подъём национально-освободительного движения в Индии под руководством Индийского национального конгресса под руководством Махатмы Ганди и Джавахарлала Неру.

Промежуточные результаты передела сфер влияния в мире после первой мировой войны были закреплены в Версальско-Вашингтонской политической системе в 1919-1922 годах.

А сейчас в мире происходит окончательный слом этой Версальско-Вашингтонской политической системы, господство доллара ФРС сменяется переходом к новой мировой валютной системе прямых обменов национальными валютами.

13 апреля 2023 г. Президент Бразилии Лула да Силва заявил о необходимости создать альтернативную доллару валюту для расчетов в международной торговле. Об этом он заявил на церемонии вступления в должность нового руководителя банка развития БРИКС Дилмы Руссефф в Шанхае. Лула да Силва предложил другим государствам использовать собственные валюты в торговле и отказаться от доллара. 30 марта 2023 г. Бразилия и Китай уже заключили соглашение о торговле в юанях.

Также страны договорились создать офшорный клиринговый центр, который позволит предоставлять кредиты без использования доллара.

В середине января 2023 г. министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС ищет возможность заменить платежи в долларах на «более справедливую» систему денежного обмена. По ее словам, платежная система в долларах рассчитана на богатые страны, в то же время она невыгодна для бедных государств.

Российские власти также неоднократно призывали отказаться от доллара. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации неизбежен. В ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) он отметил, что доверие к доллару, евро и фунтам стерлингов утрачено.

Во-вторых, авторы нового письма якутской интеллигенции совершенно верно отмечают судьбоносный характер современных перемен в мире и России и попытались сделать оценку текущей ситуации в мире и России. И для более глубокого осмысления современных исторических процессов они обращаются к наследию А.Е.Кулаковского, который ещё в начале ХХ века пророчески описал в своих произведениях «Сновидение шамана», «Письма якутской интеллигенции» предстоящие изменения в мире и России в ХХ веке и предложил своё видение развитие народа саха.

Авторы нового письма якутской интеллигенции пишут: «Обращение «Якутской интеллигенции» и поэма «Сновидение шамана» были созданы как поиск ответов тогдашней якутской интеллигенции на глобальные вызовы, как их раздумья о путях выживания и развития нации…

Наше «Письмо якутской интеллигенции народу» также создано как реакция на стремительно меняющуюся прямо на наших глазах мировую повестку, как осмысление будущего и поиск сценариев выживания нашего немногочисленного народа во время возможных планетарных потрясений. Еще недавно многие были уверены, что нынешний мировой порядок устоялся и будет незыблемым еще долго. Но сейчас многие начали понимать, что происходит новое переформатирование геополитического устройства мира».

В-третьих, авторы нового письма якутской интеллигенции, как и А.Е.Кулаковский трезво оценили перспективы развития народа саха. И отметили, что только в составе единого и сильного Российского государства и в союзе с русским народом у нашего народа есть будущее. И что возможный распад России может повлечь за собой захват Дальнего Востока и Якутии Китаем.

В-четвёртых, авторы нового письма интеллигенции попытались предложить пути развития саха в новом, быстро меняющемся мире ХХI века. Они отмечают, что современный народ саха переживает период «этнокультурной модернизации» и переходит «к следующему этапу этноидентификации – формированию мировоззренческих концепций, новых систем моральных норм и типов поведения, культовых обрядов, ритуальных действий, богообщения». При этом они отмечают три основных вектора развития саха, «арктический», «евразийский», «цифровой экономики». И называют ещё одним из условий развития саха «поддержание экологического благополучия».

В-пятых, в заключение своего послания авторы нового письма якутской интеллигенции призывают всех принять участие в создании новой «концепции якутского народа»: «Наша концепция, несомненно, должна опираться на осознание истинного культурного кода нашей нации. А культурный код состоит из философского, исторического и мифологического кода народа». Причём они отмечают: «Наиболее ярким символом нашего культурного кода является, … прародитель якутского народа Эллэй, … правителя – дархана, воина-полководца – боотура, жреца – айыы ойууна. Воссоздав и канонизируя Эллэя как основателя якутской народности, якутской культуры, якутской идеологии, мы обретаем понимание той самой изначальной платформы, на которой выросло и развивается все то, что мы сейчас называем якутским миром и якутской цивилизацией».

Вместе с тем, при внимательном изучении содержания этого нового письма якутской интеллигенции, особенно при сравнении со знаковыми произведениями А.Е.Кулаковского, на мой взгляд, в этом документе есть ряд существенных нестыковок и внутренних противоречий.

Во-первых, не совсем понятно кому адресовано это письмо. К народу, как сказано в начале этого письма, или к интеллигенции? Сводить интеллигенцию к народу даже сейчас в условиях всеобщей грамотности некорректно.

Во-вторых, в новом письме авторы нарочито подчёркивают термин «якуты», хотя в нашем обществе еще с конца 80-х годов до сих пор идут острые дискуссии кто мы, «саха» или «якуты». И сейчас значительная часть интеллигенции и подавляющее большинство народа считают себя «саха» и воспринимают слово «якут», как оскорбление. И это показывает отрыв современной городской интеллигенции саха от своего народа.

В-третьих, в отличие от знаковых произведений Кулаковского начала ХХ века в новом письме якутской интеллигенции не сделан анализ реального положения дел саха в экономике, политике. Акцент сделан на анализе языковой ситуации и положении дел в культуре в узком смысле. Кулаковский, в отличие от авторов нового письма якутской интеллигенции, хорошо изучил и описал в «Письмах якутской интеллигенции» реальную ситуацию в социально-экономическом развитии саха накануне первой мировой революции и революций в России.

В-четвертых, авторы нового письма якутской интеллигенции не отметили, что современные эпохальные изменения в геополитике и геоэкономике являются следствием, с одной стороны, перехода к новому технологическому укладу, как, например, отмечает известный российский учёный и политик, академик РАН С.Ю.Глазьев. С другой стороны, изменения баланса сил в современном мире является объективным процессом восстановлением исторического положения вещей. Так как доминирование Запада, европейской цивилизации в мире это совершенно новое явление в мире. Большую часть мировой истории центром мировой политики и экономики были развитые цивилизации Востока (Китай, Индия, Иран, Евразийские кочевые империи), а Запад, Европа были периферийными, отсталыми во всех отношениях цивилизациями. И новая мировая гибридная война Запада против России является следствием этого технологического перехода и стремлением сохранить власть в мире, уничтожив её силовым путём, как своего единственного противника в военном отношении. Россия с её ракетно-ядерными силами является до сих пор единственной страной способной в одиночку уничтожить западную цивилизацию.

В-пятых, авторы нового письма якутской интеллигенции недостаточное внимание уделили ключевым вопросам демографии и экологии. Между тем сам Кулаковский исходил при написании своих писем, в первую очередь, из вопроса физического выживания саха, тогдашнего демографического кризиса саха, когда в период с 1897 по 1917 гг. численность саха остановилась, несмотря на высокую рождаемость. Сейчас ситуация с демографией ещё сложнее. В период с 2010 по 2021 гг. численность саха практически не увеличилась. Урбанизация, старение населения, рождаемость резко упала, кризис института семьи (62 % молодых семей распадаются в первой год после брака, много неполных семей, матерей-одиночек, распространение практики гражданских браков, сожительства без официального брака), массовое распространение алкоголизма, наркомании, рост числа сексуальных извращений. А особая роль экологии обусловлена тем, что леса Якутии сейчас являются единственными «лёгкими» планеты Земля после уничтожения лесов Амазонки и активное промышленное развитие ведёт к загрязнению и гибели природы. Что в свою очередь ставит вопрос о физическом выживании саха.

В-шестых, в отличие от Кулаковского авторы нового письма якутской интеллигенции не предложили механизмов реализации своих идей. Кулаковский, как практик, предлагал организовать общенародное обсуждение своих идей и планов по экономическому и культурному развитию саха на сходах населения. И это тоже указывает на абстрактность, отвлечённость от реальной жизни и проблем авторов этого письма.

В-седьмых, религиозная ситуация и самосознание саха гораздо сложнее нежели, чем представляют авторы этого письма. Знаменитый историк Г.В.Ксенофонтов уже в 20-30-е годы ХХ века отмечал, что традиционная «белая» тенгрианская вера саха уже к началу ХХ века практически полностью была вытеснена «чёрным шаманизмом», «нижним подвальным этажом» традиционной веры саха. И эта традиционная тэнгрианская вера саха имеет значительные сходства не с никонианской государственной христианской церковью времён Романовых, а с древним православным учением, сохранённым русскими старообрядцами.

В-восьмых, в новом письме якутской интеллигенции не освещено одно из важнейших внутренних противоречий развития народа саха, связанное с урбанизацией, массовым переселением саха в города в последние 30 лет. Хотя именно это обстоятельство поставило сейчас саха на грань физического выживания и привело к тому, что численность нашего народа остаётся на уровне показателя 2010 г. 478 тысяч человек. Так как известно, что рождаемость среди городского населения значительно меньше, чем у сельских жителей.

В-девятых, авторы нового письма якутской интеллигенции недостаточно акцентировали внимание на переход от модели глобализации под господством США к многополярному миру, регионализации мира, созданию самостоятельных миров-экономик. И Россия сейчас пытается объединить вокруг себя бывшие постсоветские государства в новое союзное Евразийское государство для создания самостоятельного мира-экономики с населением в 250-300 миллионов человек. И саха, как православные по вере, тюркские по крови, могут стать связующим звеном между славянскими, православными народами, и тюркскими народами Средней Азии и Закавказья. Недавняя встреча нашего Ил Дархана Айсена Николаева и Президента Казахстана Токаева говорит о том, что в Москве понимают этот дипломатический потенциал саха.

В-десятых, авторы нового письма якутской интеллигенции несколько преувеличивают влияние на этнокультурный ренессанс саха в последние 30 лет театра и искусства. Заимствованные на Западе театр и искусство являются поверхностным временным явлением в культуре саха, связанным с узкой группой эстетов, лишены связей с глубинными, корневыми понятиями культуры саха, от фольклора, Олонхо. Во многом из-за этого все усилия по развитию Олонхо, начиная с 2005 г., не дали практически никаких результатов. Учёные и деятели культуры и искусства рассматривают Олонхо, как некий реликт, анахронизм, мёртвое создание и пытаются его искусственно «препарировать», «разбирать». Хотя Олонхо, как народный эпос, на самом деле постоянно обновляется и развивается и никак не может быть загнан в рамки искусственно придуманного «театра Олонхо», созданного по канонам западного театрального искусства.

В-одиннадцатых, авторы нового письма якутской интеллигенции правильно отметив необходимость перехода саха к многоукладной экономике слишком завышенные ожидания возлагают на «цифровую экономику». Хотя мы сейчас видим системный экономический кризис в наиболее высокотехнологичных экономиках Европы, США и Японии именно из-за её чрезмерного крена в сторону цифровых технологий, финансового сектора экономики. После введения экономических санкций США и её западных союзников против России выяснилось, что та же экономика Евросоюза недееспособна без дешёвых российских энергоресурсов. А Россия, наоборот, доказала жизнеспособность своей «отсталой» экономики несмотря на небывалые в современной истории экономические санкции. Поэтому и для Якутии необходимо развивать и сельское хозяйство, и промышленность.

В-двенадцатых, вызывает дискуссии и раскалывает саха и чрезмерное выпячивание образа Элляя авторами нового письма якутской интеллигенции. В реальности у современных саха, не один, а три легендарных предка-основателя. И в каждом саха есть и их кровь и гены. Наряду с Элляем это Улуу Хоро и Омогой-бай. И эти два других легендарных предков саха, также как и Элляй, представляют собой целую группу разных племён и народов. Например, Улуу Хоро известен у других тюркских народов в образе легендарного Огуз-хана, прародителя многих современных тюркских народов. А Омогой- бай связывает нас с «монгольскими» племенами и народами, с Чингизидами и их потомками.



