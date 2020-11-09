О новой должности Кирилла Бычкова

Народные депутаты республики на совместном заседании постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в режиме ВКС 9 ноября рассмотрели вопрос о даче согласия главе Республики Саха (Якутия) на назначение Бычкова Кирилла Евгеньевича на должность первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).

Народные депутаты республики задали кандидату на должность ряд вопросов. Парламентарии уточнились в части комплекса мер по уменьшению уровня безработицы в республике, финансирования строительства небольших социальных объектов в сельской местности, организации пункта сбора вахтовиков в Якутске в рамках проекта «Местные кадры в промышленность», регулирования цен и тарифов на энергоресурсы, применения типовых проектов в строительстве ФАПов в муниципалитетах, поддержки местных строительных компаний–подрядчиков, строительства крупных спортивных объектов, удешевления стоимости строительства социально значимых объектов, общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке», трудовых мигрантов и т.д.

Председатель постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев выступил со словами поддержки, отметив кандидата как талантливого управленца.

В итоге посредством голосования народными депутатами было решено поддержать назначение Кирилла Бычкова на должность первого заместителя председателя правительства РС (Я).

Далее народные депутаты приняли решение поддержать кандидатуру Павла Владимировича Иванова и рекомендовать Государственному Собранию (Ил Тумэн) РС (Я) дать согласие главе Якутии Айсену Николаеву на назначение его министром имущественных и земельных отношений республики.

Напомним, кандидатуры будут рассмотрены 10 ноября в XXI (очередном) пленарном заседании парламента Якутии.