О невероятном спасении в Чемалгинской трубе на Индигирке

Это был невероятный трип до самых загадочных гор в Арктике🗻😍😍😍

Гранитный город Улахан Сис был открыт миру только в 2016 году.

Прочувствуйте, что мы прочувствовали и съездите с нами в самое фантастическое путешествие в нашей жизни✨✨✨

Во второй серии мы покажем, как проезжали самую опасную часть реки Индигирка — Чемалгинскую трубу.

Индигирка подготовила нам свой опасный сюрприз.

На самом деле среди нас, обычных людей, в обычных местах, в наших селах, деревнях и городах живут удивительные люди, есть потрясающие места и необъятные просторы. Этот проект заставит вас остановится, оглянуться и посмотреть на ваше окружение немножечко с другого угла или другого ракурса, и понять, что чудо рядом с нами, в каждом из нас и в любом уголке нашей удивительной республики. Этот проект о простых людях, о забытой истории, о глубинке какая она есть сквозь призму времени, о настоящем, что окружает нас здесь и сейчас.