Философ о трендах в якутском и российском кино

Центр социального проектирования «Платформа» провел интересное и для якутского кино социсследование, посвященное восприятию российского кино и воздействию отечественных фильмов на общественное сознание. Интересны в разрезе нашего регионального кино, якутским его уже можно назвать лишь в выверенном методологическим дискурсе, такие два вывода из приведенных восьми (подробнее: https://pltf.ru/2022/07/06/soczialnye-effekty-kino/):

А) Наиболее популярным видом искусств и развлечений в российском обществе остается кино: его выбирают 46% опрошенных, далее идут – музыка (17%), компьютерные игры (13%), художественная литература и поэзия (6%), живопись, графика, фото (4%) и др.

Б) Для достижения максимального социального эффекта кино должно найти баланс между привлекательностью для зрителя и заложенной идеей. Фильмы с сильным развлекательным компонентом достигают широкого охвата, но находят меньший эмоциональный отклик и не всегда закрепляют в восприятии четкую идею. Социальное кино не всегда имеет достаточный бюджет для создания качественной «картинки» – это может снижать его ценность в глазах потребителей. Поэтому для развития социально значимого кино необходима политика поддержки.

Посещая якутские киноленты последних трех месяцев, мы бы навскидку для себя выделили лишь один фильм, удовлетворяющий указанной развлекательной привлекательности и заложенным идеям. Все остальное нам показалось или чистым коммерческим интересом, или выхолощенным национальным колоритом, оправленным в жесткие лекала американского кино, у которого чего-то не хватало, скажем, души. Интересно отметить, что в новых условиях и московские кинематографисты стали самостоятельно обращаться к экзотике «якутской темы».

Надо отметить, что в настоящих условиях отсутствия засилья голливудской продукции, так привлекательной тинэйджерам, делающим кассу, якутские кинематографисты массово вынуждены переориентироваться на занятие всероссийской прокатной ниши. Поэтому их сюжеты должны стать универсальны. Это должны быть якутские, но вместе с тем, универсальные истории. Правда суть кроется в раскрытии этой универсальности, у которой может быть несколько уровней, скажем — примитивно-поверхностный и метафизический. Выдержать этот баланс, на наш взгляд, важнее.

Пионерами универсализации якутского кинематографа, как мы считаем, стали начинания продюсера и руководителя киностудии «Art Doydu» Марианны СКРЫБЫКИНОЙ – СИЭГЭН, примерно десять лет назад поставившей себе и якутскому кино высокую планку занятия всероссийской и международной кино-ниши.

А упомянутый новый якутский фильм, у которого есть и душа, и примечательный актерский ансамбль, и духовный посыл, и легкая, светлая развлекательная составляющая, интересная всем возрастам, это еще идущий в прокате фильм режиссера Александра ЛУКИНА «Бүгүн-былыр» Сахафильма.

Как констатируют социологи, у российского кино есть кредит доверия оправдать и добиться доверия молодого зрителя. Это становится ключевым вызовом для российского кинематографа.