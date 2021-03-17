О награждении почетным знаком долгожителя «Уйэ саас»

В целях государственной поддержки долгожительства, признавая высокую общественную роль долгожителей в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций народов республики, и в связи со столетием со дня рождения наградить ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС» АФАНАСЬЕВУ Анну Игнатьевну, ветерана Великой Отечественной войны, Вилюйский улус (район). Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 12 марта 2021 года № 1745

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