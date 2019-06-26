О национальном празднике Ысыах написали в National Geographic

25 июня на англоязычном сайте National Geographic вышла статья «Как отпраздновать лето в самом холодном городе мира» о якутском национальном празднике Ысыах. Автор статьи — Рэйчел Браун, помощник редактора и продюсер проекта National Geographic travel, она в основном пишет про историю, культуру и окружающую среду.

Рэйчел пишет о Якутске как о самом холодном городе с самым большим перепадом температур в мире. Также она объясняет, как американцам можно доехать до него и какие достопримечательности обязательны к посещению. О национальном празднике Ысыах, его традициях и еде рассказывает Алексей Васильев, фотограф из Якутии, финалист множества международных фотоконкурсов. Его работы также иллюстрируют статью.