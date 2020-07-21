О начале приема заявлений от абитуриентов в ФГБОУ ВО «АГАТУ»

Сообщаем о начале приема документов от абитуриентов с 15 июня 2020 года для поступления на обучение по образовательным программам — бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет» (ФГБОУ ВО «АГАТУ», бывш. ЯГСХА) на 2020-2021 учебный год на базе районных отделений Центра «Мои Документы» по Республике Саха (Якутия) (кроме п. Жатай).

Для обращения необходимо предоставить паспорт и документ об образовании (аттестат или диплом) – копию или оригинал. Результаты ЕГЭ предоставлять не нужно, так как они содержатся на официальном информационном портале ЕГЭ.

Подробную информацию о работе Центральной приемной комиссии ФГБОУ ВО «АГАТУ» можно посмотреть на сайте www.agatu.ru, страница ФГБОУ ВО «АГАТУ» в сети Инстаграм @agatu_news.