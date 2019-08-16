О наборе абитуриентов в Октемский филиал Якутской ГСХА
Уважаемые абитуриенты! Идет набор в Октемский филиал Якутской ГСХА по направлениям среднего профессионального образования. Октемский филиал специализируется на аграрном образовании и выпускает высококачественных специалистов данного профиля. Также аграрное образование, как дополнительная профессиональная база, даст огромное преимущество выпускникам других специальностей, которые собираются работать в сфере сельского хозяйства.
! До 17 августа включительно ! осуществляется прием на бюджетной основе по направлениям:
35.02.05 «Агрономия»
Квалификация «Агроном» (очное, заочное)
Требования: аттестат 11 класса
Сроки обучения: очно – 2 года 10 месяцев, заочно – 3 года 10 месяцев
О специальности: Агроном реализует агротехнологии различной интенсивности для разных сельскохозяйственных культур, определяет качество продукции растениеводства, контролирует состояние мелиоративных систем.
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
Квалификация «Техник-механик» (очное, заочное)
Требования: аттестат 11 класса
Сроки обучения: очно – 2 года 10 месяцев, заочно – 3 года 10 месяцев
О специальности: Техник-механик работает на тракторах и сельскохозяйственных машинах, на зерноуборочных и специальных комбайнах.
Также идет набор на коммерческой основе по направлению:
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
Квалификация «Специалист по земельно-имущественным отношениям» (очное, заочное)
Требования: аттестат 11 класса
Сроки обучения: очно – 1 года 10 месяцев, заочно – 2 года 10 месяцев
О специальности: Специалист проводит оценку земли и имущества, учет недвижимости, информационно-аналитическую работу в области недвижимости и имуществ в организациях.
Знания и навыки, полученные в ходе обучения, позволят выпускникам стать специалистами в столь востребованной в нашей республике, особенно в настоящее время, сфере сельского хозяйства.
Приемная комиссия находится по адресу: г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км, д.3, каб. 2.123 и 124
☎ Телефон: 8(4112)507-976, 89681544982, 89142342824
E-mail: priem_kom14@mail.ru
Офиц. сайт: www.ysaa.ru
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