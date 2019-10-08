О модели преобразования управленческих механизмов регионально-муниципальных систем

7-8 октября в ИРОиПК проходит профессионально-общественное обсуждение доработанных моделей (организационно-финансовая модель и модель построения единого образовательного пространства) и методических рекомендаций субъектам Российской Федерации, которое ведут руководители АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика». В работе принимают участие министр образования и науки РС (Я) Егоров В.А, его первый заместитель Любимова И.П., директор ИРОиПК Алексеева Г.И., специалисты министерства, сотрудники института.

В обсуждении в очном формате принимают участие 152 руководителя образовательных организаций из 11 муниципальных образований Республики Саха (Якутия), также в режиме он-лайн организована трансляция на канале ИРОиПК.

В первый день Адамский А.И., научный руководитель, эксперт, прочитал установочную лекцию, в которой была раскрыта природа инноваций в образовании РФ, их влияние на развитие образования. Работа в группах под руководством Шадриной Н.М., зам директора АНО ИПОП «Эврика», Воронцова А.Б., ген директора ОЧУ ДПО «Открытый институт «Развивающее образование» направлена на разработку проектов финансирования и организационной структуры сетевого образования.

Сегодня во второй половине дня ожидаются рефлексивные лекции Шадриной Н.М. и Воронцова А.Б. «Модель создания единого образовательного пространства, обеспечивающего реализацию эффективных технологий обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования»

В целом, в течение 2 дней участники в режиме интерактивных технологий обсудили организационно-финансовую модель преобразования организационно-управленческих механизмов регионально-муниципальных систем.