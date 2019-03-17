О мас-рестлинге в Австралии и Арнольде Шварценеггере

Арнольд Шварценеггер в Мельбурне встретился со спортивной делегацией Международной федерации мас-рестлинга.

В эти дни в Мельбурне проходит Arnold Sport Festival Australia — 2019, в программу которого второй год подряд включены международные соревнования по мас-рестлингу.

Вчера утром, в самый разгар презентационных мероприятий на площадку мас-рестлинга в Melbourne Convention and Exhibition Centre со всей многочисленной свитой охранников и журналистов разных мастей подошел хозяин фестиваля Арнольд Шварценеггер. Член делегации Михаил Пахомов произнес приветственную речь от имени народа саха и Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и вручил ему памятные подарки. С переводом Михаилу помогал в этом году магистрант университета Монаш, стипендиат государственной программы «Глобальное образование» министерства высшего образования РФ, магистр гуманитарных наук университета Lehigh, стипендиат программы Фулбрайт, выпускник СВФУ Николай Артемьев.

Во время подхода легендарного актера, а ныне общественного и спортивного деятеля за доской упора разминались Жан Гарт Матене из Новой Зеландии и Каллум Ян Травес Хаггерти из города Брисбена австралийского штата Квинсленд. Арнольд Шварценеггер с большим интересом наблюдал за огромными спортсменами и особенно за умелыми действиями рефери Егора Ермолаева, а затем решил сам дать отмашку для начала соревнований по мас-рестлингу.