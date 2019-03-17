О мас-рестлинге в Австралии и Арнольде Шварценеггере

«Я счастлив и благодарен судьбе, что я стал частью исторического момента, когда Арнольд лично дал старт нашей схватке с Каллумом Хаггерти. Это очень приятно и важно для меня, что он уделил нам свое дорогое время. После схватки он пожал мне руку, поблагодарил за участие в фестивале и дал напутствие вдохновлять других своим примером», — поделился позже своими впечатлениями Жан Матене.
После импровизированного судейства Арнольд Шварценеггер решил сделать селфи для инстаграмма и фотосессию с якутской делегаций со статуэткой мас-рестлинга в поднятой руке для прессы. При этом его помощник во всеуслышание сказал всем присутствующим, что это личное пожелание г-на Шварценеггера и что это блестящий шанс для рекламы вида спорта. Такое внимание со стороны мировой легенды свидетельствует о перспективности мас-рестлинга, его востребованности в мире и, соответственно, большом потенциале развития.
Напомним, что мас-рестлинг включен сразу в три версии Arnold Sport Festival – в США, Австралии и Южной Америке, где у нас работают вице-президенты Международной федерации мас-рестлинга Одд Ерлинг Хоген, Карл Джастин Вайтоа и Вилмар Силва Оливейра. Не перестаем восхищаться их страстью продвижения мас-рестлинга в мире. Эти энтузиасты являются примером для остальных руководителей национальных федераций мас-рестлинга и ведут их за собой.
Воодушевленные поддержкой хозяина фестиваля организаторы международного турнира продолжили свою работу. В этот день были приняты заявки от спортсменов тяжелой весовой категории. Среди мужчин в лидеры сразу вышли новозеландец Матене и австралийский спортсмен Хаггерти. Перспективные мас-рестлеры только что вернулись из Саудовской Аравии, где принимали участие в чемпионате мира в абсолютной категории. Оба выступили там в двух дисциплинах – мас-рестлинге и переносу тяжести. К сожалению, более опытные атлеты из других стран и не самый удачный жребий при регистрации не дали им возможность раскрыть свой потенциал. Горящие желанием восстановить статус кво лучших на своем континенте и вдохновленные встречей с самим Арнольдом, они показали достойную борьбу и сошлись в финале. Итогом этой встречи стала безоговорочная победа Жана Гарта Матене.
Жан Матене:
«Победа в соревнованиях всегда приятна, но главная наша цель — продвигать наш вид спорта. Мас-рестлинг в регионе Океании медленно растет и формат данного турнира по сравнению с другими международными соревнованиями отличается. Но я уверен, что со временем у нас может быть намного более конкурентоспособная борьба. Пользуясь случаем, я хочу направить открытое приглашение всем моим друзьям –мас-рестлерам всего мира посетить Австралию в следующем году и принять участие в Arnold Classsic Australia -2020. Наличие здесь более опытных соперников придаст импульс для развития мас-рестлинга, а также даст информационный повод говорить о виде спорта. Так что, я надеюсь увидеть своих друзей в следующем году».
Третьим в этой весовой категории стал Дейв Нэппер из Австралии.
Среди женщин победила новозеландская спортсменка Шарлиз Пини, второй стала Сиобхан Буше из штата Квинсленд. Эшли Коллиз из штата Новый Южный Уэльс замкнула женскую тройку призеров.
В целом в соревнованиях приняли участие спортсмены трех стран – Австралии (штаты Квинсленд и … ), Новой Зеландии и Таиланда. Участник из Таиланда Роберт Мильсон, хоть и не вошел в тройку призеров, заразился мас-рестлингом — хочет организовать у себя соревнования пока местного уровня, а там, глядишь, и начнет вывозить своих земляков за пределы страны. Привлечение еще одного представителя зарубежного государства — отличный показатель проведенного мероприятия.
Международная федерация мас-рестлинга выражает благодарность якутянам, которые сейчас живут и работают в Мельбурне Саргылане, Виктору и Николаю Кондаковым. Австралийцы родом из Якутии оказали теплый прием у себя дома, рассказали о нюансах пребывания на зеленом континенте и, конечно же, стали связующим звеном при общении на самом мероприятии, так как желающих познакомиться с мас-рестлингом предостаточно. Сегодня старты продолжатся. Обучение многочисленных желающих попробовать свои силы в мас-рестлинге зрителей пройдет в перерывах между официальными встречами.
Сандал Никаноров