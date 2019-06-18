О лесных пожарах в Якутии

По состоянию на 18 июня в республике ведутся работы по тушению 5 лесных пожаров на общей площади 256,00 га. Из них действующих – 5, в том числе 5 пожаров в Якутске на площади 110 га, Верхоянском улусе 2 пожара на площади 69 га, Олекминском районе 1 пожар на площади 7 га, Усть-Алданском – 70 га.

В тушении пожаров привлечены всего 165 человек, в том числе 32 работника службы наземной охраны лесов, 5 работников лесничества, 115 парашютистов и десантников пожарных, мобилизованы 13 человек из числа местного населения, задействовано 16 единиц техники. Предварительная причина возгораний в Олекминском и Усть-Алданском районах – сухие грозы, в Якутске – неосторожное обращение с огнем, в Верхоянском улусе – переход огня на лесной фонд с земель иных категорий.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 61 зарегистрированных термоточек в Алданском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Олекминском, Момском, Усть-Янском, Оймяконском, Нерюнгринском, Абыйском, Томпонском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Нюрбинском, Мирнинском и Усть-Майском районах. Общая площадь, пройдённая огнем, составила 170 058, 00 га, из них лесной площади – 126 393, 00 га, нелесная – 43 665, 00 га.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в Региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.