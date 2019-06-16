О лесных пожарах в Якутии на 16 июня

По состоянию на 16 июня в республике ведутся работы по тушению 8 лесных пожаров на общей площади 94,50 га. Из них действующих – 7, в том числе в г.Якутске на площади 3 га, Верхоянском улусе — 69, Нюрбинском районе — 7 га, Олекминском — 3 га, Томпонском районе — 6 га, Усть-Алданском — 5 га. Локализован один лесной пожар: в Олекминском районе на общей площади 1,50 га.

В тушении пожаров привлечены всего 136 человек, в том числе 46 работников службы наземной охраны лесов, 5 работников лесничества, 75 парашютистов и десантников пожарных, мобилизованы 10 человек из числа местного населения, задействовано 12 единиц техники. Предварительная причина возгораний в Нюрбинском, Олекминском, Томпонском, Усть-Алданском районах – сухие грозы, в г.Якутске — по вине насления, в Верхоянском улусе – переход огня на лесной фонд с земель иных категорий.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 66 зарегистрированных термоточек в Алданском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Момском, Оймяконском, Нерюнгринском, Абыйском, Томпонском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Мирнинском и Усть-Майском районах. Общая площадь, пройдённая огнем, составила 114 355,00 га, из них лесной площади – 87 356, 00 га, нелесная – 26 999,00 га.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в Региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.