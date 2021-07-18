О лесных пожарах на «Ленских столбах»

Депутат Ил Тумэна, директор природного парка «Ленские столбы» Аркадий СЕМЕНОВ сообщает в своем фейсбуке:

— Уважаемые друзья!

С начала пожароопасного сезона на территории Национального парка «Ленские Столбы», зарегистрировано 11 природных пожаров, 7️ из которых ликвидировано.

На данный момент действует 4️ природных пожара (ЛП-3, ЛП-5, ЛП-7 и ЛП-9) на общей площади 23350 га, из них 3️ пожара (ЛП-3, ЛП-7 и ЛП-9) локализованы.

На тушении природных пожаров задействовано 212 человек: 22 сотрудника парка, 159 парашютистов десантников пожарной службы Авиалесоохраны с пяти субъектов Российской Федерации, 2 лётчика-наблюдателя, и 29 мобилизованных.

Ребята трудятся и днем, и ночью, выполнен колоссальный объём работ, хочу подчеркнуть, что из-за невозможности доставки техники все работы проводят вручную. Сложности есть не только в доставке техники, но и в отсутствии воды, зачастую кромки пожаров находятся на склонах сопок, поэтому даже вертолётами не всегда возможно поставить ёмкости с водой. Поэтому по возможности (как ветер позволит) проводим встречные отжиги, на сегодняшний момент это единственно эффективный метод борьбы с пожарами.