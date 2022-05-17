О ледоходе на Лене, Олекме, Алдане, Амге, Вилюе и Оленьке

По оперативной информации Службы спасения Республики Саха (Якутия), на утро 17 мая 2022 года на реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Олекминского района. Протяженность ледохода составляет 106 км. За сутки ледоход продвинулся на 20 км.

На реке Амга активная фаза ледохода проходит по территории Амгинского района. Протяженность ледохода составляет 284 км. За сутки ледоход продвинулся на 95 км.

На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит по территории Сунтарского и Нюрбинского районов. Протяженность ледохода составляет 234 км. За сутки ледоход продвинулся на 60 км.

Река Лена

Активная фаза ледохода проходит по территории Олекминского района. За сутки ледоход продвинулся на 20 км.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км ниже села Хоринцы Олёкминского района (505 км до города Якутска), уровень воды составляет 888 см (+ 5 см за 4 часа) при критическом 1000 см, лед стоит.

Верхняя кромка – в 9 км ниже города Олекминска, уровень воды составляет 765 см (+ 21 см за 4 часа) при критическом уровне 1060 см, редкий ледоход.

У села Саныяхтат Олекминского района уровень воды составляет 675 см (+ 18 см за 4 часа) при критическом 1340 см, разводья.

На участке Покровск-Кангалассы продолжаются подъем уровней воды с интенсивностью от 0,4-0,6 м за сутки, закраины.

Прогноз вскрытия реки Лена: 17-18 мая в пределах Хангаласского района ожидаются подвижки льда. Вскрытие реки на участке Табага – Якутск — Кангалассы ожидается 18-19 мая.

Река Олекма

На территории Забайкальского края наблюдаются закраины. У гидропоста Средняя Олекма наблюдаются незначительные колебания уровней воды на 1-3 см за сутки, лед тает на месте.

На участке Джикимда-Куду-Кюель Олекминского района наблюдаются подвижки, разводья, незначительные колебания уровней воды.

В устьевом участке у села Троицк уровень воды составляет 723 см (-2 см за 4 часа), редкий ледоход.

Прогноз вскрытия реки Олекма: 17-18 мая ожидается вскрытие реки на территории Олекминского района.

Река Алдан

В пределах Алданского района уровень воды за сутки повысился от 5 до 15 см, наблюдаются закраины и вода на льду. В пределах Усть-Майского района — повышение уровней воды от 0,3 до 0,7 м за сутки, наблюдаются подвижки льда и разводья.

В результате выхода волны вскрытия с реки Мая (правый приток реки Алдан) на участке Эжанцы-Кюпцы наблюдается местный ледоход.

У села Эльдикан Усть-Майского района уровень воды составляет 461 см (+ 2 см за 4 часа), редкий ледоход.

Прогноз вскрытия реки Алдан:17-19 мая ожидается вскрытие реки на участке Усть-Миль-Эльдикан.

Река Амга

Активная фаза ледохода проходит по территории Амгинского района. За сутки ледоход продвинулся на 95км.

Нижняя кромка ледохода — в 15 км ниже села Михайловка Амгинского района (на 60 км ниже села Амга), густой ледоход.

У села Амга наблюдается густой ледоход. Уровень воды составляет 600 см (+ 19 см за 4 часа) при критическом 925 см, густой ледоход.

Верхняя кромка – в 84 км выше села Оннес Амгинского района.

В нижнем течении у гидропоста Харбалах Таттинского района уровень воды составляет 293 см (33 см за 4 часа), отмечаются подвижки, разводья льда.

Прогноз вскрытия реки Амга: в ближайшие сутки ожидается вскрытие реки на территории Чурапчинского и Таттинского районов.

Река Вилюй

Активная фаза ледохода проходит по территории Сунтарского и Нюрбинского районов. За сутки ледоход продвинулся на 60 км.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 60 км ниже города, уровень воды составляет 576 см (0 см за 4 часа) при критическом 1250 см, редкий ледоход.

Верхняя кромка – в районе села Сунтар, уровень воды составляет 609 см (0 см за 4 часа) при критическом 1100 см, редкий ледоход.

Прогноз вскрытия реки Вилюй: в ближайшие сутки ожидается продвижение ледохода до территории Верхневилюйского района.

Река Колыма

На участке Зырянка-Среднеколымск наблюдается повышение уровней воды на 30-130 см за сутки.

У поселка Зырянка Верхнеколымского района уровень воды составляет 639 см (+ 46 см за 4 часа) при критическом 770 см, затор ниже.

Прогноз вскрытия реки Колыма: вскрытие реки у гидропоста Зырянка ожидается 19 мая.

Река Яна

Ледостав. Прогноз вскрытия реки Яна: вскрытие реки у гидропоста Верхоянск ожидается 22 мая.

Река Оленек

Протяженность ледохода составляет 100 км. За сутки ледоход продвинулся на 10 км.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 60 км ниже гидропоста Ярольин Оленекского района, густой ледоход.

Верхняя кромка – в 40 км выше гидропоста Ярольин, уровень воды составляет 484 см (+ 22 см за 4 часа, +67 см за сутки) при критическом 2112 см, редкий ледоход.

Прогноз вскрытия реки Оленек: 17-22 мая ожидается дальнейшее продвижение ледохода по территории Оленекского района.

На остальных реках севера и северо-востока сохраняется зимний режим.