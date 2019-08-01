О кризисе с лесными пожарами в Якутии: новые данные

Лесные пожары в Верхоянском и Ленском районе силами противопожарных формирований Минэкологии Якутии и местного населения удалось стабилизировать.

По оперативным данным на 12 часов 1 августа в Верхоянском районе в зоне тушения действует один пожар на площади 74,00 га, в Ленском районе пожар вблизи села Пеледуй локализован, в настоящее время проводится работа по ликвидации пожара.

В зоне контроля в Верхоянском улусе зарегистрировано 9, в Ленском районе – 19 термоточек.

За прошедшие сутки на землях лесного фонда республики ликвидировано шесть пожаров на площади 97,50 га, в том числе 91,70 га покрытых лесом. Два очага потушены в Хангаласском улусе, по одному в Горном, Ленском, Намском улусах и г. Якутск