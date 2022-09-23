23.09.2022
22:35
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Финансы

О кредитах участников спецоперации

Госдума опубликовала текст законопроекта о кредитных каникулах для участников спецоперации. Главное.

Выплаты по кредитам для участников спецоперации будут заморожены на определенный срок или снижены.

В случае гибели участника спецоперации его обязанности по кредиту будут прекращены и не перейдут членам семьи, находящимся на иждивении, сообщает тгк @kommersant

Фото: Соцсети
Источник: тгк @kommersant

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