О кредитах участников спецоперации

Госдума опубликовала текст законопроекта о кредитных каникулах для участников спецоперации. Главное. Выплаты по кредитам для участников спецоперации будут заморожены на определенный срок или снижены. В случае гибели участника спецоперации его обязанности по кредиту будут прекращены и не перейдут членам семьи, находящимся на иждивении, сообщает тгк @kommersant

Фото: Соцсети Источник: тгк @kommersant

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх