23.09.2022
22:35
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Финансы
О кредитах участников спецоперации
Госдума опубликовала текст законопроекта о кредитных каникулах для участников спецоперации. Главное.
Выплаты по кредитам для участников спецоперации будут заморожены на определенный срок или снижены.
В случае гибели участника спецоперации его обязанности по кредиту будут прекращены и не перейдут членам семьи, находящимся на иждивении, сообщает тгк @kommersant
Фото: Соцсети
Источник: тгк @kommersant
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