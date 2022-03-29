29.03.2022
10:18
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Коронавирус

О коронавирусе в Якутии — наблюдается снижение

На 29.03.2022 г. выявлено 340 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 75 случаев,
  • Мирнинский район — 38 случаев,
  • Мегино-Кангаласский район – 29 случаев,
  • Намский район – 23 случая,
  • Нюрбинский, Олекминский районы по 19 случаев,
  • Среднеколымский, Сунтарский районы по 14 случаев,
  • Оймяконский район – 13 случаев,
  • Хангаласский район – 12 случаев,
  • Нерюнгринский район – 10 случаев,
  • Томпонский район – 9 случаев,
  • Амгинский, Усть-Алданский районы по 7 случаев,
  • Жиганский район – 6 случаев,
  • Аллаиховский, Усть-Янский районы по 5 случаев,
  • Вилюйский, Горный, Момский районы по 4 случая,
  • Верхневилюйский, Кобяйский, Ленский, Таттинский, Усть-Майский, Эвено-Бытантайский районы по 3 случая,
  • Верхнеколымский, Чурапчинский районы по 2 случая,
  • Анабарский район – 1 случай.
    За сутки лабораториями республики проведено 1 957 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 202 091 тест.

За последние сутки госпитализировано 38 человек или 11,2% от общего количества выявленных случаев за сутки – 340 случаев.

За сутки 22,1% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 77,9%.

На 29.03.2022 лечение в стационарах получают 15,0% больных, в амбулаторных условиях – 85,0%.

За сутки выздоровели 345 человек.

До 13% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 608 529 человек
(84,9% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 151 685 человек
Это 63,5% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

Фото: Пресс-служба Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
Источник: t.me/balabkinaov
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