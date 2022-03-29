О коронавирусе в Якутии — наблюдается снижение

На 29.03.2022 г. выявлено 340 новых случаев коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 75 случаев,

Мирнинский район — 38 случаев,

Мегино-Кангаласский район – 29 случаев,

Намский район – 23 случая,

Нюрбинский, Олекминский районы по 19 случаев,

Среднеколымский, Сунтарский районы по 14 случаев,

Оймяконский район – 13 случаев,

Хангаласский район – 12 случаев,

Нерюнгринский район – 10 случаев,

Томпонский район – 9 случаев,

Амгинский, Усть-Алданский районы по 7 случаев,

Жиганский район – 6 случаев,

Аллаиховский, Усть-Янский районы по 5 случаев,

Вилюйский, Горный, Момский районы по 4 случая,

Верхневилюйский, Кобяйский, Ленский, Таттинский, Усть-Майский, Эвено-Бытантайский районы по 3 случая,

Верхнеколымский, Чурапчинский районы по 2 случая,

Анабарский район – 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 1 957 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 202 091 тест.

За последние сутки госпитализировано 38 человек или 11,2% от общего количества выявленных случаев за сутки – 340 случаев.

За сутки 22,1% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 77,9%.

На 29.03.2022 лечение в стационарах получают 15,0% больных, в амбулаторных условиях – 85,0%.

За сутки выздоровели 345 человек.

До 13% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 608 529 человек

(84,9% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 151 685 человек

Это 63,5% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.