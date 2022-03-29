О коронавирусе в Якутии — наблюдается снижение
На 29.03.2022 г. выявлено 340 новых случаев коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 75 случаев,
- Мирнинский район — 38 случаев,
- Мегино-Кангаласский район – 29 случаев,
- Намский район – 23 случая,
- Нюрбинский, Олекминский районы по 19 случаев,
- Среднеколымский, Сунтарский районы по 14 случаев,
- Оймяконский район – 13 случаев,
- Хангаласский район – 12 случаев,
- Нерюнгринский район – 10 случаев,
- Томпонский район – 9 случаев,
- Амгинский, Усть-Алданский районы по 7 случаев,
- Жиганский район – 6 случаев,
- Аллаиховский, Усть-Янский районы по 5 случаев,
- Вилюйский, Горный, Момский районы по 4 случая,
- Верхневилюйский, Кобяйский, Ленский, Таттинский, Усть-Майский, Эвено-Бытантайский районы по 3 случая,
- Верхнеколымский, Чурапчинский районы по 2 случая,
- Анабарский район – 1 случай.
За сутки лабораториями республики проведено 1 957 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 202 091 тест.
За последние сутки госпитализировано 38 человек или 11,2% от общего количества выявленных случаев за сутки – 340 случаев.
За сутки 22,1% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 77,9%.
На 29.03.2022 лечение в стационарах получают 15,0% больных, в амбулаторных условиях – 85,0%.
За сутки выздоровели 345 человек.
До 13% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 608 529 человек
(84,9% взрослого населения республики).
Ревакцинацию прошли 151 685 человек
Это 63,5% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
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