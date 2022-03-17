О коронавирусе: ситуация в районах
На 17 марта в республике зарегистрировано 460 новых случаев коронавирусной инфекции (накануне 285):
- г. Якутск – 102 случая,
- Мегино-Кангаласский район – 66 случаев,
- Алданский район – 59 случаев,
- Мирнинский район – 50 случаев,
- Вилюйский район – 26 случаев,
- Таттинский район – 18 случаев,
- Амгинский, Сунтарский районы по 13 случаев,
- Нюрбинский район – 12 случаев,
- Нерюнгринский, Усть-Алданский районы по 10 случаев,
- Усть-Янский район – 9 случаев,
- Томпонский, Хангаласский районы по 8 случаев,
- Абыйский, Намский районы по 6 случаев,
- Жиганский, Среднеколымский районы по 5 случаев,
- Верхневилюйский, Верхоянский, Ленский, Момский районы по 4 случая,
- Булунский, Верхнеколымский, Горный, Кобяйский, Чурапчинский районы по 3 случая,
- Оймяконский район – 2 случая,
- Аллаиховский район – 1 случай.
За сутки лабораториями республики проведено 4 807 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 167 416 тестов.
Фото: Пресс-служба Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
Источник: t.me/balabkinaov
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