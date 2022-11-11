О компетенции учителей технологии при реализации федеральных госстандартов образования

По инициативе кафедры воспитания и дополнительного образования Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II в дни школьных осенних каникул организован выездной практико-ориентированный семинар для учителей технологии и дополнительного образования. Семинар, предназначенный для учителей технологии ГО «город Якутск» прошёл с охватом 35 педагогов Хатасской, Тулагинской школ и школ города Якутска (руководитель семинара — старший преподаватель кафедры Е.П.Дуткина). Проблема практико-ориентированного семинара: «Совершенствование профессиональной компетентности учителей технологии в условиях реализации ФГОС».

Площадку для столь востребованного семинара любезно предоставил Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова под руководством директора Е.Н.Никитиной. Как известно, коллектив Намского педагогического колледжа не только бережно хранит и передает из поколения в поколение славные традиции, заложенные преподавателями, методистами, студентами и выпускниками прошлых лет, но и является организатором многих нововведений в учебно-методической, экспериментальной, воспитательной, духовно-нравственной работе, в чём убедились участники семинара. Хозяевами организована экскурсия по Музею истории колледжа, показана выставочная галерея художников – педагогов. Все слушатели убедились в том, что, действительно, колледжем наработан бесценный опыт обучения и воспитания будущих учителей изо и технологии. Особенно слушатели семинара заинтересовались проектными работами студентов, которые вдохновили их на новые идеи, замыслы.

В ответ школьные учителя поделились своим опытом работы: Федорова Л.А., «Организация работы в методическом объединении г.Якутска» (МОБУ СОШ №26 г. Якутска), Сыроватский Н.П. « 3d моделирование – Дизайнер скетч-Ап» (МОБУ Тулагинская СОШ), Шестакова С.В. «Экосумка как вариант творческой деятельности в урочной и внеурочной деятельности» (МОБУ СОШ №24), Максимова Г.И. «Бумажная вселенная» (МОБУ СОШ №17).

В целом курсы повышения квалификации, выездные практико-ориентированные десанты, проводимые институтом, оказывают неоценимое содействие личностному росту педагогов, мотивируют их к непрерывному самообразованию, самосовершенствованию, повышению профессионального мастерства и дают толчок для дальнейшей творческой деятельности.