О исконной культуре животноводов: культурные параллели с Тывой

В теориях модернизации существует классификация стратегий осовременивания. Одной из них является стратегия-идеология, в основе которой идея, способная стать хозяйственным и национальным проектом. Одной из таких региональных стратегий-идеологий станут проекты вокруг культурной матрицы северных народов, задаваемой табунным коневодством, скотоводством, оленеводством, символически закрепленных в мифоэпическом пласте этнокультуры и в сфере современной политики, например, на гербе Республики Саха (см., например, сюжет о якутской лошади: https://youtu.be/VeZ9PlIbhoU).

Философия северного хозяйства включает в себя принцип преемственности социокультурных оснований региона, а это, к примеру, продовольственное самообеспечение, «договорные отношения» с одухотворенной северной Природой, которые могут быть реализованы в рамках определенных хозяйственных практик — табунного коневодства, скотоводства, оленеводства, объединяющих прежнюю и нынешнюю жизнь, воодушевляющие и мотивирующие сельских жителей республики, создающие у них духовный оптимизм и уверенный взгляд в будущее через созидательный труд, дарующий чувство достоинства за результаты, приносящие материальное благополучие. Модернизация животноводческой отрасли на примере табунного коневодства занимает сегодня пристальное внимание.

Духовная составляющая этнокультуры рождалась в традиционную эпоху как идеологическое и метафизическое закрепление базовых хозяйственных занятий, а праздничная ритуализация кодировала социальные отношения через ритуальные вещи-символы, тот же кумысный кубок — чороон, в чреве которого освящался не просто кисломолочный напиток из кобыльего молока, а божественное илгэ. Этот опыт традиционного сознания уже трудно воспроизвести, но новые этнокультурные формы, должны прийти к летнему празднеству саха через искусство, способные возродить смысл мистерий и обрядов прошлого.

Сакральный напиток, дарованный Дьөһөгөй Айыы, организует законченный этносимволизм в последовательности: «кумыс – обряд кумысопития – ысыах – табунное коневодство – коневодческая этнокультура – деятельный и нравственный человек». Метафизически, кумыс и лошадь, — составляют этнический код — «Символа Веры» саха. Не случайно провидение позволило якутским ученым первыми в России идентифицировать микробиологический состав кумыса — конкретные штаммы ацидофильных, дрожжевых бактерий якутского кумыса — нового бренда сельхозпродукции премиум класса (см.: https://youtu.be/X2uh7ys6LkM).

В наших силах попытаться помочь этому процессу, — вернуть Ысыаху его реальное посвящение народу-животноводу, — простому сельскому труженику, подобно тому как это происходит сегодня в Тыве, на летнем национальном празднике Наадым, который прошел в этом году 13-14 августа. На тувинском (отчасти и монгольском так как культуры близки, а этнические тувинцы живут и в Монголии) празднике чествуют животноводов, добившихся хороших результатов, подводят итоги по главным сельскохозяйственным отраслям — передовому овцеводству (порядка 1 млн. 214 тыс. голов вместе с козами), скотоводству (около 180 тыс. голов) и коневодству (около 90 тыс. голов). Тувинский национальный праздник животноводов, включает в свою праздничную программу — борьбу в специальной одежде «хуреш», конные скачки на тувинской породе лошади на 40 км, стрельбу из лука, а также конкурсы на лучшую национальную юрту, национальный костюм и снаряжение коня.

Животноводческая и земледельческая культуры составляют сегодня в Тыве основу экономики, выполняя важную функцию импортозамещения и продовольственной безопасности России. Экологичная, натуральная и высококачественная по биологическим и вкусовым характеристикам продукция животноводства Тывы востребована в соседних регионах страны Сибирского Федерального округа и ближнем зарубежье. Представителям якутской делегации было приятно видеть теплое и уважительное отношение к сельскому труженику — тувинскому арату, основе экономики региона. Глава Тывы поздравлял на торжественном заседании в главном театре республики лучших животноводов, вручая государственные награды (посмотрите отрывок с видеоподкаста на местном радио о тувинском празднике с и.о. президента Академии наук Якутии Леонидом Владимировым: https://youtu.be/o-RE87DIPoc).

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Национальное в условиях тотального давления массовой культуры, пытается воспроизвести исконные смыслы, возвращая жизнь своим символам. Происходит их перезагрузка — культурный ренессанс. Интерес к символическому порождает новые формы в якутской поэзии, музыке, религиозно-философской литературе, театре и авторском кино. Одним из мощных институтов сохранения этнического является национальный праздник. Не растерять качество праздника Ысыах, расширить его, опираясь на новые завоевания культуры, актуальная задача. Саха в ближайшие годы активно перейдут к интерактивному массовому зрелищу с элементами сакрального обращения к исконным смыслам, облеченных в форму мистерии животноводов, иначе его ждет вырождение со смысловым смещением, изолированным собственно от породившей его животноводческой культуры. Может остаться лишь развлечение, чревоугодие, конкурсы талантов, обособленные от сельхоззанятий.