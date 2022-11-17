О ходе реализации проекта «Пуск»

При поддержке гранта главы Якутии в Республике Саха (Якутия) реализуется проект по обучению местного населения рабочим профессиям — Передвижной учебно-строительный комбинат «Пуск». В 2022 году благодаря проекту должны получить рабочую профессию и трудоустроиться около 100 человек из числа безработного и незанятого населения трех районов республики: Горного, Усть-Алданского и Амгинского.

Обучение рабочим профессиям незанятой и безработной молодежи без отрыва от дома, трудоустройство на объектах строительства, уменьшение числа безработного населения в районах Якутии — ключевые задачи грантового проекта.

В регионе проект «Пуск» был внедрен в 2021 году и впервые апробирован в Горном районе. По итогам первого года реализации, проект показал эффективность и получил рекомендацию от Главы Якутии Айсена Николаева по масштабированию и в других районах республики.

В текущем году, изучив данные уровня занятости населения, наличия образовательных организаций среднего профессионального образования были набраны около 100 незанятой и безработной молодежи до 35 лет Горного, Усть-Алданского и Амгинского улусов, которые бесплатно освоят профессии сварщика, каменщика и бетонщика.

По состоянию на сегодня, в Горном районе полностью завершили обучение и получили свидетельства о рабочей профессии 29 слушателей и еще трое слушателей на стадии завершения. Теоретическую часть они прошли в дистанционном формате на образовательной платформе ЦОПП, а практическую часть слушателям организовали с ООО «Союз-Инвест» на площадке строительства школы на 550 мест в селе Бердигестях.

В Амгинском улусе 34 слушателя завершили теоретическую часть обучения и приступили к учебной и производственной практике с 19 октября текущего года. Учебную и производственную практику слушатели проходят у партнера проекта — ООО «Полюс 21» на объекте строительства школы на 360 мест и интерната на 100 мест в селе Амга. Завершающий этап обучения — сдача квалификационного экзамена планируется в конце ноября.

В МР «Усть Алданский улус» учебная и производственная практика организована в селе Борогонцы на объекте строительства школы, где застройщиком выступает ООО «РусСтрой», также слушатели привлечены на строительство многоквартирного жилого дома, где застройщиком является ООО «Гарант Регион 14». Квалификационный экзамен слушатели сдадут в начале декабря.

Кроме образовательной задачи проект направлен на профориентацию детей и молодёжи. По итогам года профориентационной работой будут охвачены более 300 школьников.

Проект «Пуск» реализуют Центр опережающей профессиональной подготовки совместно с Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), Государственным комитетом Республики Саха (Якутия) по занятости населения, Молодежным Правительством Республики Саха (Якутия) и администрациями районов.

Партнерами проекта выступают ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум», ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум», ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж», группа компаний «Сэттэ», ОАО «Алмазы Анабара», ООО «Адгезия».