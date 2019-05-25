О Футболе… и не только… на алмазной земле…

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Я расскажу вам о чудинке – Страны Алмазии слабинке …

… Алмазийцы всех возрастов –

И несмышленыши, и деды

Имели общую любовь,

И жажду голевой победы…

Даже для девочек и бабушек

Был мячик кожаный, Как яхонт-камушек!..

(Из северной футбольной сказки, написанной в 80-х годах основателем Республики ПИФ В.Я. ОЧАКОВСКИМ)

I. «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОРОД»



Команда мирнинского УРСа с Кубком «Подснежник» на стадионе фабрики N3 (май, 1969). В составе -лучшие игроки тех лет Виктор БЕДЫМСКИЙ, Николай ЦИВИЛЁВ, Владимир ПОЛЯКОВ.

Мирный – футбольный город. Никто в этом не сомневается. Здесь словно сказочная футбольная страна, в которой футбол – круглый год: «зимой и летом, и в зной, и в стужу…» Бесспорно, прежде всего, это столица алмазного края, центр алмазодобывающей промышленности. Но еще это город, где необычайно популярен футбол… со своей необычной, своеобразной Историей, уходящей еще к концу 60-х годов прошлого века… Среди ярких страниц этой Истории, конечно же, и полузабытая сегодня «Республика ПИФ – ПАЦАНЫ, ИГРАЮЩИЕ в ФУТБОЛ», Футбольная Страна Пацанов со своим правительством, своими законами, флагом, гимном, построенная на самоорганизации. Со своими чемпионатами, своими традициями, насчитывающими историю не одного десятилетия, запечатленную в альбомах летописи Республики, и в лицах мальчишек на фото тех лет, давно ставших взрослыми и, наверное, с теплом сохранивших в своих сердцах образ и ощущение этой маленькой футбольной сказки, которая была в их детстве и юношестве… Именно в этой поэтической форме развивался наш мирнинский детско-юношеский футбол в 80- 90-х годах… и в этом была его «изюминка»…



Первый выездной лагерь. Украина, Новая-Каховка, 1974 г. Тренер — В.И. БЕДЫМСКИЙ, педагог — В.Я. ОЧАКОВСКИЙ, среди ребят – будущие игроки первого состава «Алмаза» Витя КОЛОБАЕВ, Саша ЛИТОВЧЕНКО, Олег ДМИТРИЕВ, Фидель ОЧАКОВСКИЙ.

Летом 2000 года детско-юношеский футбольный клуб «Республика ПИФ» был награжден почетной грамотой Комитета по физической культуры и спорту при правительстве Республики Саха (Якутия) за внесенный в дело организации и пропаганды физической культуры и спорта вклад. Яркими страницами в Истории мирнинского футбола, бесспорно, были – создание в 1992 году футбольного клуба «Алмаз», со своей детско-юношеской футбольной школой ПИФ, с ежегодно проводимыми чемпионатами первенства города среди трудовых коллективов, с участием по двум лигам около 30 команд(!)… и, конечно же – команда мастеров «АЛМАЗ», завоевывавшая футбольную славу многие годы своего существования, как в России, так и далеко за ее пределами!.. ТАК было… Но!.. Времена меняются…



На вечере Республики (1985 г.). Среди пацанов – будущие игроки «Алмаза» Лёша ДЕНИСОВ, Андрей БОГАТЫРЁВ, Володя ПРОМИНСКИЙ, Валера СЕРГЕЕВ, Женя КУЗИН, Саша ПРАЗДНИЧНЫХ, Виктор КОЛОБАЕВ – в центре.

II. «КРУШЕНИЕ ФУТБОЛЬНЫХ МИФОВ»



Команда «Алмаз» на международном турнире в г. Тула (декабрь, 1990). После матча с голландцами.

…Сегодня мало кто мыслит поэтическими категориями, мало кому нужны романтические символы, хотя никто не возражает на словах, что это хорошо! Сегодня везде и во всем доминирует холодный, расчетливый «прагматизм». Ведь у нас фактически поменялся общественный строй. Образно говоря – нынче фактически «хищный капитализм»!.. У руководства преимущественно оказываются «продвинутые», «эффективные топ-менеджеры», проводящие политику жесткой «оптимизации» и на основных производствах!.. Что уж там говорить про различные социальные сферы!.. Коснулось это и мирнинского футбола, с его Историей, насчитывающей вот уже нескольких десятилетий, с накопленными за многие годы (и, похоже, утрачиваемыми нынче, словно «коту под хвост») своими традициями и достижениями… Где ты, ФК «АЛМАЗ», про который мы все наслышаны, который так холили и лелеяли, которым гордились?!.. с его футзальной славой на площадках чемпионатов мира и Европы, с ярким блеском завоеванных медалей и Кубков, с фанфарами и барабанами своих мирнинских болельщиков?!… Такое ощущение, что все это буквально на глазах лопается, «накрывается медным тазом», «сливается» (сами знаете куда)!..



На сборах в Сочи (1994).

Откуда такая далеко не радужная тональность?! Да просто –директивными решениями сверху решено все это прикрыть! Футбольная команда АЛМАЗ-АЛРОСА… рас-фор-ми-ро-вы-ва-ет-ся! Побоку и История, и традиции развития МИРНИНСКОГО футбола, его достижения, наработки и тот задел, который был сделан в 90-е годы, когда создавался футбольный клуб «АЛМАЗ»?!

Так что же? Плевать на это новым руководителям в условиях Оптимизации?! Тем более, что все эти истоки, традиции и наработки очень многими сегодня изрядно подзабылись… Многие ли сегодня помнят, к примеру, ставшую уже мифической «Республику ПИФ», послужившую, ставшую базовой основой, на которой возник тот самый знаменитый футбольный клуб «АЛМАЗ»?! Даже на официальных сайтах МФК «Алмаз-АЛРОСА» выложено лишь выхолощенная информация о составе команды, о результатах матчей, сухая статистика выступлений… И, как это ни странно – фактически ничего о необычной, самобытной и своеобразно-интересной Истории клуба… Пишется лишь, что «у истоков клуба стоял заслуженный тренер России В.А. ПРОМИНСКИЙ», (фото которого в орденах и медалях висит в Музее истории спорта РС(Я) в Ледовом дворце «Эллэй Боотур» в г. Якутске)… И при этом даже не упоминается имя первого директора и фактически организатора клуба, одного из первых «пифовцев» и игрока первого состава «Алмаза» – Виктора КОЛОБАЕВА. Как не упоминаются и детские тренеры Виктор Иванович БЕДЫМСКИЙ, Валерий Иванович САНДЫРЕВ, Андрей КУЛАГИН, Александр СОКОР, подготовившие в разные годы целую плеяду мирнинских футболистов…



Обладатели Кубка ЧМ по футзалу среди клубных команд (2006). Кубок вручает президент Якутии В.А. ШТЫРОВ.

Ну так в чем же причина всех реалий в сегодняшнем мирнинском футболе? Приоткроем завесу Таинства, глядя правде в глаза откровенно и честно… Руководство команды «АЛМАЗ» и АК АЛРОСА на протяжении последних лет 15 позиционировали футбольную команду, как футбольный клуб. А это – не совсем так… Есть в этом большая доля заметной «натяжки»… С момента своего основания в 1992 году футбольный клуб существовал как отдельное подразделение ПНО «Якуталмаз», потом – АК АЛРОСА, в структуре которого в одной связке были и команда мастеров, и детско-юношеская школа, и отдел массового футбола. С начала 2000-х (после того, как из города уехал Колобаев, оставив клуб на попечение Проминского) ситуация поменялась… Футбольная команда «АЛМАЗ» стала сама по себе… Детский футбол – сам по себе… С 2005 года это стали просто секции отделения футбола при СОК «Кимберлит». Футбольного клуба как такового уже не было. Хотя, казалось бы – все условия… Шикарный зал в новом дворце спорта, стадион «Триумф» с «газоно-шелковой травой»! О таких условиях любители футбола 70-х, 80-х, 90-х могли только мечтать!..



ФК «Алмаз» (2006).

А к чему мы пришли к 2010-м?! Своих воспитанников в команде «Алмаз-АЛРОСА» становилось, как это ни парадоксально, все меньше… легионеров – все больше… А «свою» команду мирнинский зритель в своем родном городе видел, к сожалению, все реже… Помню, как еще в 2000 году старший тренер ФК «АЛМАЗ» В.А. Проминский мечтательно говорил, что «со временем команда вообще фактически будет жить где-то в Подмосковье и там играть!» Ну, так к этому и пришли! «Мечты сбываются!» … Команда фактически оторвалась от своего города. Хотя какие претензии к игрокам?! К ним претензий нет. Ребята честно и хорошо «делали свою работу».

Сегодня, когда «тучи сгустились», главный тренер МФК «Алмаз-АЛРОСА» Владимир ПРОМИНСКИЙ-младший, привыкший многолетне к «зеленому свету», к «режиму наибольшего благоприятствования» и «покровительству» прежнего руководства компании, шлет SOS и жалуется в информационном пространстве на прекращение финансирования и «разгон» команды, искренне прикрываясь заботой о мирнинских болельщиках. Которые, говоря честно, последние пару лет уже почти не видели команду в своем городе, и даже стали подзабывать, «что это такое»… Много лет фактически не было в Команде и своего дубля. А зачем? Когда можно было спокойно на протяжении многих лет приобретать уже готовых чужих игроков?! Для этого много ума не надо. Только – финансы, которых предоставлялось сколько угодно. И это все вместе – было вовсе не здоровое положение вещей. У очень многих людей и в городе, и в районе, в том числе, конечно же, и у нового руководства компании вполне логичным возникал критически-риторический вопрос: А зачем ТАКАЯ команда нужна? На которую к тому же идут немалые финансовые средства… Тем более при осуществляемой якобы политике жесткой «оптимизации»!.. Ребята, спуститесь на землю в сегодняшние реалии. Даже на основном производстве народ сокращается «пачками»!.. Вот и футбольную команду «АЛМАЗ» порешили «оптимизировать». Просто – расформировать…

III. «БОЛИТ ДУША ЗА МИРНИНСКИЙ ФУТБОЛ… ВМЕСТО ФУТБОЛА… БУДЕТ РОК-Н-РОЛЛ?!»

…Хотя можно было всю эту ситуацию с «Алмазом» попробовать решить по-другому… Не грубо-топорно, а мягко и деликатно. Ведь «не до жиру»… Можно, к примеру, вновь вернуться к структуре футбольного клуба, как это было в 90-х при В. Колобаеве. Можно изменить сам принцип, подход и критерии к Команде. Чтобы играли свои воспитанники, с меньшими зарплатами, с меньшими расходами на команду. Можно временно (до более благополучных времен) вернуться к формату турнирных соревнований или в тот же футзал, где расходы на финансирование гораздо меньше, но все-таки сохраняя Команду! Просто нужна «Перезагрузка»…пересмотр самой концепции футбольного клуба!…К сожалению, на Хозактиве Компании, состоявшемся в апреле, на сложившуюся проблему в этом ракурсе вопрос не рассматривался… И, увы, все решения уже приняты (и этот материал – уже «постфактум»). Команда банально разгоняется. При этом взамен в КСК (культурно-спортивный комплекс) АЛРОСА намечается, планируется «новое-старое» Развитие Футбольного Направления! «Нарисована» красивая, глянцевая презентация на эту тему. Здесь и корпоративный футбол, и ветеранский футбол, и детско-юношеский, и школьный, и дошкольный. Но!?… Кто всем этим будет заниматься? Детские тренеры? У них свой повседневный тренировочный процесс. Охватывать дополнительную весьма ощутимую нагрузку, тем более за свои довольно скромные зарплаты, на энтузиазме, на своем футбольном подвижничестве – да это просто не-ре-аль-но!.. И как бы эти красивые планы уже на ближайшую перспективу не обернулись просто лишь ярким рекламным роликом?!..

А что, если хотя бы образовать КЛФ? Клуб любителей футбола – с выделенными дополнительными ставками на массовый футбол, на криэйт-менеджера, работа которого организовывала бы и координировала все это футбольное хозяйство… Но сможет ли КСК АК АЛРОСА пойти на это в сегодняшнее непростое, кризисное время (???) – большой вопрос…

Разговаривал со многими ребятами-футболистами и с ветеранами «Алмаза». У всех душа болит за мирнинский футбол.

Вот слова Игоря КАЙСАРОВА, много лет выступавшего в составе «Алмаза», а сегодня он на тренерской работе с подрастающим поколением: «Да если в цепочке мирнинского футбола убирается, «рубится» главная команда города, когда нет вершины футбольной пирамиды, то все просто обессмысливается!! К чему тогда вся работа с детьми? В своей команде мастеров вполне могли бы играть свои воспитанники, (как это было в первые годы существования клуба)… Причем – вовсе не за крутые зарплаты, а за обычные, рядовые, и при этом были бы вполне счастливы выступать за свой родной город, заниматься любимым делом, играя в футбол!»…

Поговорили обо всем об этом и со старшим тренером отделения детского футбола при СОК «Кимберлит» Андреем КУЛАГИНЫМ.

У него также двоякое отношение к этой теме: «Печально, конечно, что убирается Команда… Но то, что на протяжении многих лет со стороны руководства было почти безразличное отношение к нашей детско-юношеской школе – это тоже не есть хорошо. К примеру, в Якутске с ФК «Заря» аналогичная ситуация. Там тоже распустили команду, но у них сохраняется структура клуба. Поэтому у них больше запас прочности. И у них есть Надежда на лучшее. В руководстве республики пообещали, что «Заря» будет восстановлена…»



Команда МФК Алмаз-АЛРОСА (2018-2019).

А парадокс нашей ситуации с расформированием команды «Алмаз-АЛРОСА» заключается сегодня еще и в том, что на этом самом фоне сотни миллионов, миллиарды уходят в… Москву… на спонсорство Федерации хоккея России, на баскетбольные клубы, открывается огромное, в разы большее, чем на НАШУ команду, финансирование на «развитие акробатического рок-н-ролла»… Складывается такое ощущение, что из Компании АЛРОСА (со всего алмазного региона) сегодня словно «выжимаются соки», используя ее, образно говоря, как «частное предприятие». Бесспорно, яркий и бравурный рок-н-ролл – это «здорово и классно»! Это «круто и клево»! И всем нам, наверное, жить отныне станет гораздо ве-се-ле-е…

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.