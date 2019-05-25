О Футболе… и не только… на алмазной земле…

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Я расскажу вам о чудинке – Страны Алмазии слабинке …
… Алмазийцы всех возрастов –
И несмышленыши, и деды
Имели общую любовь,
И жажду голевой победы…
Даже для девочек и бабушек
Был мячик кожаный, Как яхонт-камушек!..
(Из северной футбольной сказки, написанной в 80-х годах основателем Республики ПИФ В.Я. ОЧАКОВСКИМ)
I. «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОРОД»
Команда мирнинского УРСа с Кубком «Подснежник» на стадионе фабрики N3 (май, 1969). В составе -лучшие игроки тех лет Виктор БЕДЫМСКИЙ, Николай ЦИВИЛЁВ, Владимир ПОЛЯКОВ.
Мирный – футбольный город. Никто в этом не сомневается. Здесь словно сказочная футбольная страна, в которой футбол – круглый год: «зимой и летом, и в зной, и в стужу…» Бесспорно, прежде всего, это столица алмазного края, центр алмазодобывающей промышленности. Но еще это город, где необычайно популярен футбол… со своей необычной, своеобразной Историей, уходящей еще к концу 60-х годов прошлого века… Среди ярких страниц этой Истории, конечно же, и полузабытая сегодня «Республика ПИФ – ПАЦАНЫ, ИГРАЮЩИЕ в ФУТБОЛ», Футбольная Страна Пацанов со своим правительством, своими законами, флагом, гимном, построенная на самоорганизации. Со своими чемпионатами, своими традициями, насчитывающими историю не одного десятилетия, запечатленную в альбомах летописи Республики, и в лицах мальчишек на фото тех лет, давно ставших взрослыми и, наверное, с теплом сохранивших в своих сердцах образ и ощущение этой маленькой футбольной сказки, которая была в их детстве и юношестве… Именно в этой поэтической форме развивался наш мирнинский детско-юношеский футбол в 80- 90-х годах… и в этом была его «изюминка»…
Первый выездной лагерь. Украина, Новая-Каховка, 1974 г. Тренер — В.И. БЕДЫМСКИЙ, педагог — В.Я. ОЧАКОВСКИЙ, среди ребят – будущие игроки первого состава «Алмаза» Витя КОЛОБАЕВ, Саша ЛИТОВЧЕНКО, Олег ДМИТРИЕВ, Фидель ОЧАКОВСКИЙ.
Летом 2000 года детско-юношеский футбольный клуб «Республика ПИФ» был награжден почетной грамотой Комитета по физической культуры и спорту при правительстве Республики Саха (Якутия) за внесенный в дело организации и пропаганды физической культуры и спорта вклад. Яркими страницами в Истории мирнинского футбола, бесспорно, были – создание в 1992 году футбольного клуба «Алмаз», со своей детско-юношеской футбольной школой ПИФ, с ежегодно проводимыми чемпионатами первенства города среди трудовых коллективов, с участием по двум лигам около 30 команд(!)… и, конечно же – команда мастеров «АЛМАЗ», завоевывавшая футбольную славу многие годы своего существования, как в России, так и далеко за ее пределами!.. ТАК было… Но!.. Времена меняются…
На вечере Республики (1985 г.). Среди пацанов – будущие игроки «Алмаза» Лёша ДЕНИСОВ, Андрей БОГАТЫРЁВ, Володя ПРОМИНСКИЙ, Валера СЕРГЕЕВ, Женя КУЗИН, Саша ПРАЗДНИЧНЫХ, Виктор КОЛОБАЕВ – в центре.
II. «КРУШЕНИЕ ФУТБОЛЬНЫХ МИФОВ»
Команда «Алмаз» на международном турнире в г. Тула (декабрь, 1990). После матча с голландцами.
…Сегодня мало кто мыслит поэтическими категориями, мало кому нужны романтические символы, хотя никто не возражает на словах, что это хорошо! Сегодня везде и во всем доминирует холодный, расчетливый «прагматизм». Ведь у нас фактически поменялся общественный строй. Образно говоря – нынче фактически «хищный капитализм»!.. У руководства преимущественно оказываются «продвинутые», «эффективные топ-менеджеры», проводящие политику жесткой «оптимизации» и на основных производствах!.. Что уж там говорить про различные социальные сферы!.. Коснулось это и мирнинского футбола, с его Историей, насчитывающей вот уже нескольких десятилетий, с накопленными за многие годы (и, похоже, утрачиваемыми нынче, словно «коту под хвост») своими традициями и достижениями… Где ты, ФК «АЛМАЗ», про который мы все наслышаны, который так холили и лелеяли, которым гордились?!.. с его футзальной славой на площадках чемпионатов мира и Европы, с ярким блеском завоеванных медалей и Кубков, с фанфарами и барабанами своих мирнинских болельщиков?!… Такое ощущение, что все это буквально на глазах лопается, «накрывается медным тазом», «сливается» (сами знаете куда)!..
Откуда такая далеко не радужная тональность?! Да просто –директивными решениями сверху решено все это прикрыть! Футбольная команда АЛМАЗ-АЛРОСА… рас-фор-ми-ро-вы-ва-ет-ся! Побоку и История, и традиции развития МИРНИНСКОГО футбола, его достижения, наработки и тот задел, который был сделан в 90-е годы, когда создавался футбольный клуб «АЛМАЗ»?!
Так что же? Плевать на это новым руководителям в условиях Оптимизации?! Тем более, что все эти истоки, традиции и наработки очень многими сегодня изрядно подзабылись… Многие ли сегодня помнят, к примеру, ставшую уже мифической «Республику ПИФ», послужившую, ставшую базовой основой, на которой возник тот самый знаменитый футбольный клуб «АЛМАЗ»?! Даже на официальных сайтах МФК «Алмаз-АЛРОСА» выложено лишь выхолощенная информация о составе команды, о результатах матчей, сухая статистика выступлений… И, как это ни странно – фактически ничего о необычной, самобытной и своеобразно-интересной Истории клуба… Пишется лишь, что «у истоков клуба стоял заслуженный тренер России В.А. ПРОМИНСКИЙ», (фото которого в орденах и медалях висит в Музее истории спорта РС(Я) в Ледовом дворце «Эллэй Боотур» в г. Якутске)… И при этом даже не упоминается имя первого директора и фактически организатора клуба, одного из первых «пифовцев» и игрока первого состава «Алмаза» – Виктора КОЛОБАЕВА. Как не упоминаются и детские тренеры Виктор Иванович БЕДЫМСКИЙ, Валерий Иванович САНДЫРЕВ, Андрей КУЛАГИН, Александр СОКОР, подготовившие в разные годы целую плеяду мирнинских футболистов…
Обладатели Кубка ЧМ по футзалу среди клубных команд (2006). Кубок вручает президент Якутии В.А. ШТЫРОВ.
Ну так в чем же причина всех реалий в сегодняшнем мирнинском футболе? Приоткроем завесу Таинства, глядя правде в глаза откровенно и честно… Руководство команды «АЛМАЗ» и АК АЛРОСА на протяжении последних лет 15 позиционировали футбольную команду, как футбольный клуб. А это – не совсем так… Есть в этом большая доля заметной «натяжки»… С момента своего основания в 1992 году футбольный клуб существовал как отдельное подразделение ПНО «Якуталмаз», потом – АК АЛРОСА, в структуре которого в одной связке были и команда мастеров, и детско-юношеская школа, и отдел массового футбола. С начала 2000-х (после того, как из города уехал Колобаев, оставив клуб на попечение Проминского) ситуация поменялась… Футбольная команда «АЛМАЗ» стала сама по себе… Детский футбол – сам по себе… С 2005 года это стали просто секции отделения футбола при СОК «Кимберлит». Футбольного клуба как такового уже не было. Хотя, казалось бы – все условия… Шикарный зал в новом дворце спорта, стадион «Триумф» с «газоно-шелковой травой»! О таких условиях любители футбола 70-х, 80-х, 90-х могли только мечтать!..
А к чему мы пришли к 2010-м?! Своих воспитанников в команде «Алмаз-АЛРОСА» становилось, как это ни парадоксально, все меньше… легионеров – все больше… А «свою» команду мирнинский зритель в своем родном городе видел, к сожалению, все реже… Помню, как еще в 2000 году старший тренер ФК «АЛМАЗ» В.А. Проминский мечтательно говорил, что «со временем команда вообще фактически будет жить где-то в Подмосковье и там играть!» Ну, так к этому и пришли! «Мечты сбываются!» … Команда фактически оторвалась от своего города. Хотя какие претензии к игрокам?! К ним претензий нет. Ребята честно и хорошо «делали свою работу».
Сегодня, когда «тучи сгустились», главный тренер МФК «Алмаз-АЛРОСА» Владимир ПРОМИНСКИЙ-младший, привыкший многолетне к «зеленому свету», к «режиму наибольшего благоприятствования» и «покровительству» прежнего руководства компании, шлет SOS и жалуется в информационном пространстве на прекращение финансирования и «разгон» команды, искренне прикрываясь заботой о мирнинских болельщиках. Которые, говоря честно, последние пару лет уже почти не видели команду в своем городе, и даже стали подзабывать, «что это такое»… Много лет фактически не было в Команде и своего дубля. А зачем? Когда можно было спокойно на протяжении многих лет приобретать уже готовых чужих игроков?! Для этого много ума не надо. Только – финансы, которых предоставлялось сколько угодно. И это все вместе – было вовсе не здоровое положение вещей. У очень многих людей и в городе, и в районе, в том числе, конечно же, и у нового руководства компании вполне логичным возникал критически-риторический вопрос: А зачем ТАКАЯ команда нужна? На которую к тому же идут немалые финансовые средства… Тем более при осуществляемой якобы политике жесткой «оптимизации»!.. Ребята, спуститесь на землю в сегодняшние реалии. Даже на основном производстве народ сокращается «пачками»!.. Вот и футбольную команду «АЛМАЗ» порешили «оптимизировать». Просто – расформировать…
III. «БОЛИТ ДУША ЗА МИРНИНСКИЙ ФУТБОЛ… ВМЕСТО ФУТБОЛА… БУДЕТ РОК-Н-РОЛЛ?!»
…Хотя можно было всю эту ситуацию с «Алмазом» попробовать решить по-другому… Не грубо-топорно, а мягко и деликатно. Ведь «не до жиру»… Можно, к примеру, вновь вернуться к структуре футбольного клуба, как это было в 90-х при В. Колобаеве. Можно изменить сам принцип, подход и критерии к Команде. Чтобы играли свои воспитанники, с меньшими зарплатами, с меньшими расходами на команду. Можно временно (до более благополучных времен) вернуться к формату турнирных соревнований или в тот же футзал, где расходы на финансирование гораздо меньше, но все-таки сохраняя Команду! Просто нужна «Перезагрузка»…пересмотр самой концепции футбольного клуба!…К сожалению, на Хозактиве Компании, состоявшемся в апреле, на сложившуюся проблему в этом ракурсе вопрос не рассматривался… И, увы, все решения уже приняты (и этот материал – уже «постфактум»). Команда банально разгоняется. При этом взамен в КСК (культурно-спортивный комплекс) АЛРОСА намечается, планируется «новое-старое» Развитие Футбольного Направления! «Нарисована» красивая, глянцевая презентация на эту тему. Здесь и корпоративный футбол, и ветеранский футбол, и детско-юношеский, и школьный, и дошкольный. Но!?… Кто всем этим будет заниматься? Детские тренеры? У них свой повседневный тренировочный процесс. Охватывать дополнительную весьма ощутимую нагрузку, тем более за свои довольно скромные зарплаты, на энтузиазме, на своем футбольном подвижничестве – да это просто не-ре-аль-но!.. И как бы эти красивые планы уже на ближайшую перспективу не обернулись просто лишь ярким рекламным роликом?!..
А что, если хотя бы образовать КЛФ? Клуб любителей футбола – с выделенными дополнительными ставками на массовый футбол, на криэйт-менеджера, работа которого организовывала бы и координировала все это футбольное хозяйство… Но сможет ли КСК АК АЛРОСА пойти на это в сегодняшнее непростое, кризисное время (???) – большой вопрос…
Разговаривал со многими ребятами-футболистами и с ветеранами «Алмаза». У всех душа болит за мирнинский футбол.
Вот слова Игоря КАЙСАРОВА, много лет выступавшего в составе «Алмаза», а сегодня он на тренерской работе с подрастающим поколением: «Да если в цепочке мирнинского футбола убирается, «рубится» главная команда города, когда нет вершины футбольной пирамиды, то все просто обессмысливается!! К чему тогда вся работа с детьми? В своей команде мастеров вполне могли бы играть свои воспитанники, (как это было в первые годы существования клуба)… Причем – вовсе не за крутые зарплаты, а за обычные, рядовые, и при этом были бы вполне счастливы выступать за свой родной город, заниматься любимым делом, играя в футбол!»…
Поговорили обо всем об этом и со старшим тренером отделения детского футбола при СОК «Кимберлит» Андреем КУЛАГИНЫМ.
У него также двоякое отношение к этой теме: «Печально, конечно, что убирается Команда… Но то, что на протяжении многих лет со стороны руководства было почти безразличное отношение к нашей детско-юношеской школе – это тоже не есть хорошо. К примеру, в Якутске с ФК «Заря» аналогичная ситуация. Там тоже распустили команду, но у них сохраняется структура клуба. Поэтому у них больше запас прочности. И у них есть Надежда на лучшее. В руководстве республики пообещали, что «Заря» будет восстановлена…»
Команда МФК Алмаз-АЛРОСА (2018-2019).
А парадокс нашей ситуации с расформированием команды «Алмаз-АЛРОСА» заключается сегодня еще и в том, что на этом самом фоне сотни миллионов, миллиарды уходят в… Москву… на спонсорство Федерации хоккея России, на баскетбольные клубы, открывается огромное, в разы большее, чем на НАШУ команду, финансирование на «развитие акробатического рок-н-ролла»… Складывается такое ощущение, что из Компании АЛРОСА (со всего алмазного региона) сегодня словно «выжимаются соки», используя ее, образно говоря, как «частное предприятие». Бесспорно, яркий и бравурный рок-н-ролл – это «здорово и классно»! Это «круто и клево»! И всем нам, наверное, жить отныне станет гораздо ве-се-ле-е…
В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.