Коронавирус
О экспресс-тестах в районах Якутии
С начала года Центр управления регионом Якутии зафиксировал 24 жалобы от жителей районов республики на длительные сроки ожидания результатов ПЦР.
ЦУР задал вопрос главе республики во время его сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях о сроках поступления экспресс-тестов в районы.
Как сообщил Айсен Николаев, в настоящее время закуплена и распределяется по районным больницам большая партия экспресс-тестов. В первую очередь в отдаленные районы.
Глава поручил Минздраву республики активнее применять экспресс-тестирование на местах в целях повышения оперативности диагностики и ускоренного начала лечения заболевших.
Отметим, что первая партия из 37 тыс. экспресс-тестов уже доставляется в районы. Вторая партия из 34 тыс. экспресс-тестов поступила на днях и в ближайшее время также будет распределена по медицинским организациям.
+7 (999) 174-67-82