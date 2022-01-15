О экспресс-тестах в районах Якутии

С начала года Центр управления регионом Якутии зафиксировал 24 жалобы от жителей районов республики на длительные сроки ожидания результатов ПЦР.

ЦУР задал вопрос главе республики во время его сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях о сроках поступления экспресс-тестов в районы.

Как сообщил Айсен Николаев, в настоящее время закуплена и распределяется по районным больницам большая партия экспресс-тестов. В первую очередь в отдаленные районы.

Глава поручил Минздраву республики активнее применять экспресс-тестирование на местах в целях повышения оперативности диагностики и ускоренного начала лечения заболевших.

Отметим, что первая партия из 37 тыс. экспресс-тестов уже доставляется в районы. Вторая партия из 34 тыс. экспресс-тестов поступила на днях и в ближайшее время также будет распределена по медицинским организациям.