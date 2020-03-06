О дикой ситуации: Департамент ветеринарии ответил мэру Якутска

5 марта SakhaLife разместил статью «Мэр Якутска: дикая ситуация в городе»

https://sakhalife.ru/mer-yakutska-dikaya-situacziya-v-gorode/

Департамент ветеринарии ответил на публикацию мэра столицы.

Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) на публикацию мэра Якутска Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ в соцсетях о бездействии ветеринарной службы в отношении свободно гуляющих лошадей сообщает следующее:

Согласно Правилам выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха(Якутия) от 28.04.2011 № 178 (далее – Правила), места выпаса сельскохозяйственных животных должны определять органы местного самоуправления. На органы местного самоуправления поселений и городских округов возложен контроль исполнения условий настоящих Правил.

Органы местного самоуправления должны самостоятельно определять порядок выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и порядок изоляции безнадзорных сельскохозяйственных животных с учетом определения условий их возврата владельцам.

При этом необходимо принимать во внимание положения части 1 статьи 230 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая регламентирует, что розыск собственника безнадзорного или пригульного скота является обязанностью полиции и органов местного самоуправления.

Также, в соответствии с Порядком организации проведения на территории городского округа «Город Якутск» мероприятий по отлову, перегону (транспортировке) и содержанию безнадзорных сельскохозяйственных животных, утвержденных Постановлением Окружной администрации г. Якутска от 14.09.2018 N 257п, уполномоченным органом, осуществляющим организацию мероприятий по отлову, перегону (транспортировке) и содержанию безнадзорных сельскохозяйственных животных, является Управление сельского хозяйства Окружной администрации города Якутска.

В полномочия Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) не входит определение мест выпаса, прогона и контроль исполнения вышеуказанных Правил.