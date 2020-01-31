О «дальневосточной ипотеке» и других льготных программах по жилью

Благодаря мерам поддержки граждан и семей, принимаемым и реализуемым руководством страны и республики, у жителей Якутии появилось больше возможностей решить свои жилищные проблемы, в том числе, прежде всего, с помощью льготной ипотеки с беспрецедентно низкой процентной ставкой – под 2% годовых. О том, какие нововведения внедряются в республике по «Дальневосточной ипотеке» и в сфере жилья, рассказывает заместитель Председателя Правительства РС(Я) Кирилл БЫЧКОВ.

Для строительства или приобретения жилых домов селяне смогут оформлять «Дальневосточную ипотеку» без выезда в Якутск – через МФЦ

«В соответствии с посланием главы региона, с первой декады февраля 2020 года, значительно упрощается возможность подачи гражданами заявок на «Дальневосточную ипотеку» под 2% годовых с государственной поддержкой в сельской местности. С понедельника (3 февраля) якутяне могут подавать заявки через отделения МФЦ», — сообщает Кирилл Бычков.

По информации вице-премьера, в настоящее время заключен договор о сотрудничестве между официальным агентом Банка Дом.РФ — АО «Республиканское ипотечное агентство» (АО «РИА») — и ГАУ «Многофункциональный центр Республики Саха Якутия). «На сегодня выстроена схема взаимодействия Республиканского ипотечного агентства с 34 филиалами МФЦ по региону. Цель работы: выстроить механизм по приему от населения документов, кредитных заявок и в последующем выходить на сделку для кредитования под 2% на строительство жилого дома или приобретения частного дома на вторичном рынке. При этом сроки подачи заявлений и их рассмотрения должны занимать в среднем 5-7 рабочих дней», — уточняет вице-премьер.

По мнению Кирилла Бычкова, «новый механизм значительно упрощает процедуру получения льготной ипотеки якутянами для приобретения жилых домов и сэкономит людям время и средства, так как граждане смогут воспользоваться «Дальневосточной ипотекой» и реализовать свое право на строительство или приобретение жилого дома, не выезжая для подачи и оформления документов в Якутск».

«Дальневосточная ипотека» на ИЖС впервые на Дальнем Востоке выдана в Якутии

Говоря по теме льготного ипотечного кредитования, Кирилл Бычков подчеркивает, что «первая «Дальневосточная ипотека под 2% на строительство (или приобретение) индивидуального жилья — частных домов — выдана на территории Дальневосточного федерального округа именно в Якутии».

«Кредит на строительство частного дома в черте города Якутска под залог имеющегося имущества (квартиры) получила молодая семья с двумя детьми. Примечателен тот факт, что одному из супругов буквально на следующий день после подписания сделки исполнилось 36 лет. Семья успешно прошла по обязательному возрастному критерию (до 35 лет включительно) по «Дальневосточной ипотеке» благодаря оперативному рассмотрению и одобрению заявки на кредитование Банком Дом.РФ – оператором программы Правительства России по льготному ипотечному жилищному кредитованию», — рассказывает зампред.

Выдано 160 льготных ипотечных кредитов на сумму свыше 625 млн рублей

В целом, интерес населения к «Дальневосточной ипотеке» с господдержкой растет с каждым днем. Как сообщает Кирилл Бычков, по состоянию на 31 января 2020 года в Якутии всеми уполномоченными структурами — банками и Республиканским ипотечным агентством – выдано почти 160 льготных ипотечных кредитов под 2% годовых на общую сумму свыше 625 миллионов рублей. В том числе, как отмечено выше, один кредит выдан через РИА на ИЖС на сумму свыше 500 тысяч рублей.

На 30 января т.г. ОАО «Республиканское ипотечное агентство», которое, как сказано выше, является официальным агентом Банка Дом.РФ, проведено почти 600 консультаций. «На рассмотрении в Республиканском ипотечном агентстве сегодня находятся 130 заявок якутян по «Дальневосточной ипотеке», в том числе четыре — на ИЖС, по ним уже приняты предварительные положительные решения. В общем объеме на сегодня Республиканским ипотечным агентством выдано 23 займа на общую сумму 75 миллионов рублей, из них свыше 500 тысяч — в качестве первого кредита под строительство ИЖС на территории Дальнего Востока», — уточняет зампред регионального правительства.

Напомним, «Дальневосточная ипотека» предоставляется молодым людям и родителям-одиночкам в возрасте до 35 лет. Льготное ипотечное кредитование предоставляется на срок до 20 лет, сумма – до 6 миллионов рублей. Для участия в программе претенденты должны внести первоначальный взнос не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья.

Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов не предусмотрено. Срок действия программы – 5 лет (в течение которых принимаются заявки банками). «Дальневосточная ипотека» предоставляется только один раз.

При этом «Дальневосточную ипотеку» могут получать участники другой программы – «Дальневосточный гектар», для них ипотека под 2% доступна без ограничений по возрасту. Договор безвозмездного пользования на земельный участок по программе «Дальневосточный гектар» и вид разрешенного использования земли: либо индивидуальное жилищное строительство, либо для ведения личного подсобного хозяйства.

Вниманию родителей с детьми-инвалидами

«Семьи с детьми-инвалидами, не достигшими совершеннолетия, могут получить кредиты (займы) на приобретение недвижимости в рамках программы «Семейная ипотека с государственной поддержкой» под 4,9%, — также напоминает Кирилл Бычков. – Помимо того, возможно оформить рефинансирование ранее оформленной ипотеки по льготной ставке. Право на получение кредита (займа) возникает у гражданина РФ, имеющего ребенка, с установленной категорией «ребенок-инвалид»».

«В рамках реализации данной программы семьи с несовершеннолетними детьми-инвалидами могут приобрести у юридического лица готовую или строящуюся квартиру; готовый жилой дом /часть жилого дома с земельным участком. На сегодня на рассмотрении находятся семь заявок, по трем из них приняты предварительные положительные решения, готовится выдача кредитных средств», — уточняет зампред правительства региона.

По всем вопросам семьи, подпадающие под эту льготную программу, могут обращаться в Министерство строительства РС(Я).

Ход реализации программы «Арендное жилье» на льготных условиях

В республике также продолжается реализация льготной программы «Арендное жилье». Республиканским ипотечным агентством с 2017 года проводилась работа по выкупу квартир в новостройке по ул.Каландаришвили, 25А. Жилье, согласно изначальным требованиям, было оборудовано новой бытовой техникой и мебелью, полностью подготовлено к проживанию в нем арендаторов.

«После конкурсного отбора Министерством строительства Якутии кандидатов на заселение, в новые квартиры в доме по улице Каландаришвили, 25А, въехали 11 семей. Первый договор социальной аренды был заключен в январе 2018 года», — напоминает зампред правительства.

«Следующим объектом, участвующим в программе, стал жилой дом по ул. Богдана Чижика, 31, арендным жильем на льготных условиях в котором являются 15 квартир. Арендаторы заселялись в готовое, отремонтированное жилье, все квартиры оснащены новой бытовой техникой и полностью меблированы. По состоянию на 30 января, в арендном жилье на льготных условиях проживают 42 семьи, имеющие невысокий уровень доходов, граждане из числа инвалидов 1-й группы или семьи, в составе которых есть дети-инвалиды либо дети, имеющие тяжелые заболевания, требующие длительного лечения в городе Якутске», — дополняет Кирилл Бычков.