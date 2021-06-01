О цирковой молодежи в праздничный день

Государственный цирк Республики Саха (Якутия) имени Марфы и Сергея Расторгуевых приветствует всех ребят и поздравляет с Международным днем защиты детей. В мире не так много организаций, где на полном серьезе по всем требованиям трудового кодекса устраиваются на службу дети. Причем на момент трудоустройства они уже имеют дипломы о среднем профессиональном образовании, получают возможность не только зарабатывать и развиваться профессионально, но и продолжить учебу в общеобразовательных учреждениях, а далее и в ВУЗах.

Речь идет о самых юных артистах цирка, выпускниках Пекинского международного колледжа искусств. В 2019 году состоялся третий выпуск студентов-якутян, обучавшихся по целевой программе в одной из лучших цирковых школ мира. Семерым из двадцати ребят пока еще нет 18 лет, тем не менее они уже полноценные члены большого творческого коллектива.

Благодарен цирку за профессию и за маму!

Знакомьтесь, Сергей Будуранов — артист цирка, акробат-эквилибрист, 17 лет. Если большинство попадающих на кастинг детей к своим 7–10 годам уже имеют некоторое представление о гимнастике и в целом о занятиях спортом, то Сережа до поступления в Пекинский колледж ни к спорту, ни тем более к цирку тяготения не испытывал абсолютно никакого. «Однако я был самым шустрым непоседой Могсоголлохского детского дома» — признается артист. Когда экзаменаторы в поисках талантов приехали в Могсоголлох, они просто не смогли пройти мимо этого озорника. «Не знаю кем бы я стал, если бы не цирк», — говорит Сергей и благодарит счастливый случай, подаривший ему не только профессию, друзей и коллектив, но и семью. Во время учебы мальчик обрел любящую и заботливую маму в лице Марии Голоковой.

Все семь лет Мария Николаевна сопровождала ребят в Пекине. Была для них воспитателем, педагогом и близким другом. С Сережей же сложилось так, что сразу по окончании колледжа она его усыновила. В этот первый летний день Сергей делится своими планами, а они у него связаны с дальнейшей учебой и работой во благо развития родного цирка. Удачи, ловкости и силы нашему юному коллеге на избранном пути!

Мамины напутствия всегда помогали

Наверное, каждая из нас напутствует своим детям «Будь сильным», «Я горжусь тобой», «У тебя все получится». Именно так и поступала мама артиста цирка, акробата Марата Алексеева. У нее и самой не раз возникало желание оставить сына дома, но каждый раз со словами «Будь сильным» она провожала его в Пекин.

Поступление в Пекинский колледж искусств стало для семилетнего спортивного мальчишки настоящей находкой. Дисциплина, тренировки, раннее взросление развили в молодом человеке упорный, целеустремленный характер. Многим ребятам после продолжительного обучения в Китае непросто влиться в школьный коллектив, совмещать учебу с работой. Чего не сказать о Марате. Он сам себе выбрал школу (по принципу там, где есть друзья), работает и даже умудряется выкраивать свободное время. В это время он занимается боксом, совершенствует языки и играет на гитаре. Такой разносторонний парень с отличными навыками тайм менеджмента. Марату 17 лет, он стремится к непрерывному саморазвитию и, как ни странно, планирует исполнить долг перед Родиной – отслужить в армии.

Самая юная воздушная гимнастка

Все ребята выпускаются из колледжа с определенной цирковой профессией, поставленными номерами. Акробат-эквилибрист Настя Старостина уже в семь лет почувствовала, что значит быть самой настоящей воздушной гимнасткой. Будучи учащейся детской цирковой студии «Серпантин» Настя принимала участие в сказочном представлении «Маша и Медведь». В роли Маши она впервые оказалась под бриллиантовым куполом, и с тех пор не проходит ни дня без отдачи себя искусству цирка.

Как и другие ребята, обучаясь в Китае, Настя переняла у народа Поднебесной такие черты как упорство, трудолюбие и, как отмечает ее мама, китайскую бережливость. Девочка и сама признает, что у нее нет тяги к шмоткам, разве что гаджеты должны быть в ногу со временем. «Лучше купить одну качественную вещь, которая прослужит мне долго», — мудро рассуждает она. Насте 15 лет, она совмещает работу с учебой в Центре образования (так называемая вечерняя школа), уделяет особое внимание языкам и принимает активное участие в жизни циркового коллектива.

Маленький да удаленький

Если вы видели цирковое представление «Волшебная лампа», то наверняка уже знакомы с юным артистом Эдуардом Васильевым. Эдику 13 лет, он тоже выпускник Пекинского международного колледжа искусств, акробат, продолжатель цирковой династии. Его отец Константин Васильев много лет работает в цирке звукорежиссером. Заметив у сына интерес одновременно к спорту и актерскому мастерству, он отдал его на гимнастику, а затем поддержал желание освоить профессию циркового артиста.

В данное время мальчик учится в 21 школе, работает в цирке, ведет контроль рационального использования своей зарплаты и необычайно гордится тем, что участвует в формировании семейного бюджета. В свободное время молодой человек реализовывает себя как театральный артист. Он занимается в любительском театре «Синяя птица». Отметим, что спектакль «Лысая певица» (режиссер Ольга Андреева) стал лауреатом I степени IV Международного фестиваля любительских, народных театров, художественного слова и актерской песни имени Фаины Раневской в городе Москва.

На вопрос о мечте и планах мы услышали по-детски непосредственный ответ: «Хочу встретиться с любимым блогером в Москве». Значит, так тому и быть.

О продолжателях цирковых династий

Среди артистов цирка часто встречается преемственность поколений. Цирковые дети много времени проводят за кулисами, не расстаются с родителями во время репетиций и гастролей. С самого раннего возраста они очарованы цирком и в какой-то момент решают продолжить путь родителей. Так случилось и с Туярой Гуляевой, дочерью акробатки, одной из первых наездниц республики Дарии Гуляевой.

Туяре 16 лет. После колледжа девочка продолжила учебу в школе № 7. Туя делится, что вернуться в школу, подключиться к учебному процессу было не так легко. Во-первых, это ожидаемые сложности с химией и физикой, да и дистанционка внесла свою лепту. Тем не менее она не унывает, так же, как и сокурсники, усердно совершенствует знание языков и, конечно же, с удовольствием выступает на арене цирка. А ведь когда-то это была ее заветная мечта.

На вопрос о хобби, говорит, что в свободное время печет торты. Так как они с мамой девушки тонкие звонкие, не увлекающиеся поеданием выпечки всю сладкую красоту приходится выставлять на продажу.

Профессию нагадала бабушка

Спешим познакомить вас с акробатом-эквилибристом, очень серьёзным и рассудительным парнем Никитой Слепцовым. В семье Слепцовых есть шутка, что цирковую карьеру Никите предсказала прабабушка. Уж очень подвижным, с рождения гибким и ловким ребенком он был.

В Пекинский колледж искусств мальчик поступил в восемь лет. Известная на весь мир дисциплинарной строгостью школа выковала из ребят настоящих мужчин – с гибкостью леопардов и силой воли атлантов. Никита – главный помощник и гордость семьи. Свободное время молодой человек посвящает общению с родными. С большим уважением и заботой он относится к своим бабушке с дедушкой. Когда-то совсем кроху они окружили вниманием и любовью, волей судьбы заменив Никите и его брату родителей.

Никите Слепцову исполнилось 17 лет, в планах у юноши учеба и дальнейшее профессиональное развитие. А в это лето он решил получить права, чтобы к совершеннолетию сделать самому себе подарок – купить автомобиль.

Всем ребятам на пример

Артист цирка, акробат Данил Иванов – представитель многодетной семьи Павловых. С этой семьей знакомы многие в нашей республике. Здесь в любви и заботе воспитывается 22 ребенка, шестеро из них уже совсем взрослые, самостоятельные люди.

В пять лет своего спортивного парня родители отдали в акробатический кружок, а в девять он поступил в Пекинский колледж искусств. В цирковом коллективе Данила называют самым добрым, а еще я бы отметила в этом парне ту самую скромность, присущую по-настоящему сильным, способным и талантливым людям. Так же, как и многие ребята, парень планирует совершенствоваться как артист, расти профессионально.

Семья Данила живет в большом частном доме, а там как известно, нет места для лени. Как и отец он настоящий умелец — за что ни возьмется, все спорится в трудолюбивых руках. Успевает Данил уделять время и младшим. Так, гоняясь за мячом, ребятишки приобщаются к спорту и называют брата самым лучшим тренером.

Очень приятно рассказывать о юных артистах цирка — таких самостоятельных, не по годам взрослых и подающих большие надежды. В этот радостный, праздничный день желаем нашей молодежи и всем детям республики верить в себя, верить в свои силы и реализовывать все, что задумали. Мечтайте и творите! Вдохновляйтесь и вдохновляйте! И пусть рядом с вами всегда будет любовь и поддержка близких!