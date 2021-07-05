О цифровых профессиях в АПК

АГАТУ принял участие на республиканской ярмарке учебных мест и профессий «Профориентация 2021», который прошел на площади Орджоникидзе города Якутска. На протяжении нескольких лет ярмарка собирает более 20 участников среди учебных заведений Якутии и центровузов.

«Арктический ГАТУ представил для абитуриентов интересную интерактивную площадку с полигоном для агророботов для будущих цифровых инженеров агропромышленного сектора. На площадке также был представлен робот Vedroid-Foton, очищающий воздух от бактерий и организован мини-зоопарк, где были представлены гуси и кролики. Следует особо отметить, что в будущем продовольственная безопасность стоит на первом месте, именно поэтому подготовка кадров в сфере АПК является приоритетной государственной задачей», — сказал врио ректора Константин Кривошапкин.

Отметим, что контактный зоопарк привлек зрителей ярмарки и пришелся по нраву маленьким посетителям. Данный мини-зоопарк был организован Октемским филиалом АГАТУ.

«Наш филиал готовит не только агрономов и специалистов по земельно-имущественным отношениям, но и механизаторов сельского хозяйства, а также специалистов в сфере агроинженерии. Приглашаем абитуриентов в Октемский филиал!», — комментирует и.о. директора Октемского филиала Степан Ильин.

В этом году новинкой ярмарки учебных мест и профессий «Профориентация-2021» стало участие профессиональных профориентаторов из Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения, Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» и Центра опережающей профессиональной подготовки. Кроме этого, во время работы ярмарки всем желающим раздали каталог-справочник вузов и ссузов.