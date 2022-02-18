О целевом капитале «Дети столетия»

«Дети столетия»: В Якутии проактивно принято 561 решение о предоставлении целевого капитала

Все решения о предоставлении целевого капитала «Дети столетия» принимаются проактивно, на основании сведений о рождении. Это максимально удобно для родителей ребенка — им не надо дополнительно собирать документы, подавать заявление.

На текущий момент в республике принято 561 решение о предоставлении целевого капитала «Дети столетия», всего зарегистрировано 860 актов о рождении ребенка.

Напомним, что целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей назначается гражданам РФ, зарегистрированным на территории Республики Саха (Якутия), согласно соответствующему Указу Главы Якутии Айсена Николаева.

Родители по своему усмотрению могут направить средства капитала на размещение вклада в кредитных организациях в пользу ребенка, на образование ребёнка, на оказание ему высокотехнологичной медицинской помощи, на улучшение жилищных условий, ремонт жилья и т.д.

По итогам заседания Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам из госбюджета республики на указанную выплату в текущем году будет предусмотрено 400 млн рублей.